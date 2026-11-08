رئیس پلیس فتا البرز گفت: ارسال کارت دعوت دیجیتال عروسی و کلیپ عکس‌های قدیمی، ترفند جدید مجرمان سایبری برای نصب بدافزار و سرقت اطلاعات حساب شهروندان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جلیلیان در برنامه زنده تلویزیونی با تشریح شایع‌ترین پرونده‌های پلیس فتا اظهار داشت: برداشت غیرمجاز و فیشینگ از مهم‌ترین جرایم این روزهای فضای مجازی است که در آن، کلاهبرداران گاه با هک حساب دوستان و آشنایانِ قربانی و گاه با ارسال لینک‌های تصادفی، طعمه‌های خود را به دام می‌اندازند.

وی افزود: کلیک بر روی این لینک‌های آلوده موجب نصب پنهانی بدافزار روی تلفن همراه شده و به مجرمان اجازه می‌دهد به پیامک‌ها، اطلاعات شخصی و بانکی کاربر دسترسی پیدا کنند. ارسال پیام‌های جعلی با موضوع ساخت کلیپ از عکس‌های قدیمی، یارانه و خدمات دولت الکترونیک از دیگر شیوه‌های رایج در این زمینه است.

رئیس پلیس فتا با تأکید بر اینکه شهروندان نباید به‌سادگی به لینک‌های ناشناس اعتماد کنند، درباره اقدامات ضروری در صورت کلیک بر روی لینک‌های مشکوک تصریح کرد: نخستین و فوری‌ترین گام، **قطع اتصال اینترنت تلفن همراه** برای متوقف کردن دسترسی بدافزار است. همچنین در صورت برداشت وجه، فرد باید بلافاصله با پشتیبانی بانک و مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا تماس بگیرد.

سرهنگ جلیلیان شماره **۰۹۶۳۸۰** را مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های سایبری اعلام کرد و یادآور شد که شهروندان استان البرز می‌توانند پس از تماس با این شماره و گرفتن **کد ۲۶**، مستقیماً به کارشناسان پلیس فتا در استان متصل شوند تا با سرعت عمل بالا، از انتقال وجوه سرقت‌شده و مسدودسازی حساب مقصد جلوگیری شود.

برچسب ها: کارت عروسی ، کارت دیجیتال
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