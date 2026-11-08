باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- تحسین عزیزی با تشریح اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده از زمان طرح پدیده‌های جوی اخیر اظهار داشت: از زمان هشدارها و پیگیری برنامه‌های آمادگی، دستگاه‌های عضو ماده ۲ قانون مدیریت بحران در آماده‌باش کامل قرار داشته و اقدامات پیشگیرانه‌ای به انجام رسانده‌اند.

وی با اشاره به به‌کارگیری ظرفیت‌های امدادی و ماشین‌آلات استان افزود: در حال حاضر ۴۵ تیم امدادی در سطح استان در حالت آماده‌باش کامل هستند و ۵۶۲ دستگاه ماشین‌آلات نیز به صورت کاملاً سازماندهی‌شده در مناطق مختلف مستقر شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان به لایروبی نقاط حادثه‌خیز اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۱۲ کیلومتر از بستر رودخانه‌ها در نقاط بحرانی و حادثه‌خیز استان لایروبی شده است تا جریان آب با ایمنی کامل هدایت شود.

عزیزی با قدردانی از همکاری بسیار خوب مردم، تصریح کرد: توجه جدی شهروندان به هشدارهای صادرشده، پرهیز از تردد در حریم رودخانه‌ها، خودداری از صعود به ارتفاعات و کوه‌های استان و کاهش سفرهای غیرضروری، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از حوادث و سپری شدن شرایط بدون هیچ‌گونه مشکل خاصی داشت.

وی درباره وضعیت بارش‌ها و آب‌گرفتگی‌های اخیر در سطح معابر استان نیز خاطرنشان کرد: با توجه به توپوگرافی خاص استان کردستان که شرایط را برای هدایت طبیعی آب‌ها فراهم می‌کند، بارش‌ها در حد سیلاب مخرب نبوده و تنها شاهد آب‌گرفتگی مقطعی برخی معابر به دلیل وجود ناهمواری‌ها و چاله‌ها بودیم که نیروهای آتش‌نشانی و شهرداری بلافاصله با حضور در محل، نسبت به رفع روان‌آب‌ها و بازسازی مسیرها اقدام کردند.