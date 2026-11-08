عصر امروز بارش شدید باران در گرگان آغاز شد و باعث آبگرفتگی برخی از خیابان ها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی براساس هشدار‌های هواشناسی، تا پایان هفته در ارتفاعات کوهستانی برف و در پایین دست، سیلاب را خواهیم داشت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بارش باران ، هواشناسی گلستان
خبرهای مرتبط
جاده گنبدکاووس-کلاله بازگشایی شد
آغاز بارش پراکنده در گلستان از عصر فردا
بازگشایی مسیر روستایی مینودشت به قلعه قافه (تنگه چهل چای) در گلستان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گلستانی ها از سفرهای غیرضروری تا پایان هفته خودداری کنند
گذشت مادر مقتول در گلستان؛ هشتمین پرونده در آستانه قصاص به سازش ختم شد
مدارس گلستان آکنده از عطر ایثار و شهادت
غربالگری بیش از ۳۳۵ هزار نفر در حوزه سلامت روان گلستان
آخرین اخبار
گذشت مادر مقتول در گلستان؛ هشتمین پرونده در آستانه قصاص به سازش ختم شد
غربالگری بیش از ۳۳۵ هزار نفر در حوزه سلامت روان گلستان
گلستانی ها از سفرهای غیرضروری تا پایان هفته خودداری کنند
مدارس گلستان آکنده از عطر ایثار و شهادت