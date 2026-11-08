استاندار لرستان گفت: راه ارتباطی ۱۵۸ روستا بازگشایی شده و اقدامات لازم برای رفع انسداد سایر مسیرهای مسدود نیز ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استاندار لرستان از بازگشایی راه دسترسی ۱۵۸ روستا در پی تلاش نیروهای راهداری و امدادی خبر داد و گفت: با بسیج امکانات و استفاده از ماشین‌آلات سنگین، عملیات بازگشایی محورهای روستایی که بر اثر شرایط نامساعد جوی مسدود شده بودند، با جدیت در حال انجام است.

وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری برای برقراری تردد در مسیرهای روستایی اظهار کرد: در جریان این عملیات، راه ارتباطی ۱۵۸ روستا بازگشایی شده و اقدامات لازم برای رفع انسداد سایر مسیرهای مسدود نیز ادامه دارد.

استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت تسریع در امدادرسانی به مناطق روستایی افزود: اولویت اصلی دستگاه‌های اجرایی، برقراری ارتباط با روستاهای گرفتار در محاصره شرایط نامساعد جوی، تسهیل تردد ساکنان و تأمین نیازهای ضروری مردم است.

وی همچنین از دستگاه‌های خدمات‌رسان خواست با هماهنگی و همکاری مستمر، تمام ظرفیت‌های موجود را برای بازگشایی مسیرهای باقی‌مانده به کار گیرند و اجازه ندهند مردم مناطق روستایی در تأمین مایحتاج و دسترسی به خدمات ضروری با مشکل مواجه شوند.

استاندار لرستان در پایان از تلاش نیروهای راهداری، امدادی و سایر عوامل اجرایی قدردانی کرد و بر تداوم عملیات تا بازگشایی کامل راه‌های مسدود روستایی تأکید کرد.

 
برچسب ها: راه ها ، لرستان
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