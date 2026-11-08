استاندار لرستان گفت: راه ارتباطی ۱۵۸ روستا بازگشایی شده و اقدامات لازم برای رفع انسداد سایر مسیرهای مسدود نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری برای برقراری تردد در مسیرهای روستایی اظهار کرد: در جریان این عملیات، راه ارتباطی ۱۵۸ روستا بازگشایی شده و اقدامات لازم برای رفع انسداد سایر مسیرهای مسدود نیز ادامه دارد.

استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت تسریع در امدادرسانی به مناطق روستایی افزود: اولویت اصلی دستگاه‌های اجرایی، برقراری ارتباط با روستاهای گرفتار در محاصره شرایط نامساعد جوی، تسهیل تردد ساکنان و تأمین نیازهای ضروری مردم است.

وی همچنین از دستگاه‌های خدمات‌رسان خواست با هماهنگی و همکاری مستمر، تمام ظرفیت‌های موجود را برای بازگشایی مسیرهای باقی‌مانده به کار گیرند و اجازه ندهند مردم مناطق روستایی در تأمین مایحتاج و دسترسی به خدمات ضروری با مشکل مواجه شوند.

استاندار لرستان در پایان از تلاش نیروهای راهداری، امدادی و سایر عوامل اجرایی قدردانی کرد و بر تداوم عملیات تا بازگشایی کامل راه‌های مسدود روستایی تأکید کرد.