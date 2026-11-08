باشگاه بایرن مونیخ از پارگی جزئی تاندون پای راست مانوئل نویر کاپیتان خود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - مانوئل نویر دروازه بان تیم فوتبال بایرن مونیخ در جریان دیدار مقابل ماینتس دچار مصدومیت و از بازی خارج شد.

باشگاه بایرن مونیخ درخصوص مصدومیت نویر کاپیتان ۴۰ ساله خود اعلام کرد: پس از بررسی تیم پزشکی باشگاه مشخص شد که نویر دچار پارگی جزئی تاندون پای راست شده است و فعلا از حضور در میادین به دور خواهد بود.

بایرن مونیخ در بیانیه خود مدت مشخصی را درباره عدم حضور مانوئل نویر در میادین اعلام نکرد، اما نشریه بیلد آلمان در خبری اعلام کرد که نویر تا حدود ۲ ماه خانه نشین خواهد بود.