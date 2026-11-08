ترامپ در واکنش به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، نتایج این انتخابات را عقب‌گردی تاریخی برای آمریکا توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته «گامی بزرگ و رو به عقب در تاریخ» برای این کشور بوده است.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «حتی بازار سهام که در دوران ترامپ مانند یک موشک به سمت بالا حرکت می‌کرد، در یک روز ۳ تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داد. اما نگران نباشید؛ ما بزرگ‌تر و قدرتمندتر از همیشه بازخواهیم گشت».

حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای این هفته متحمل شکست سنگینی شد و دموکرات‌ها با کسب اکثریت در هر دو مجلس سنا و نمایندگان، کنترل کنگره را به دست گرفتند.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روز ۳ نوامبر (۱۲ آبان) برگزار شد و در جریان آن، تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی مجلس سنا به رأی گذاشته شد. 

بر اساس نتایج اعلام‌شده، دموکرات‌ها با کسب دست‌کم ۵۴ کرسی در سنا و پیشتازی در بیش از ۲۵۰ کرسی مجلس نمایندگان، کنترل هر دو مجلس کنگره را از جمهوری‌خواهان گرفتند.

 این نتیجه به معنای از دست رفتن اکثریت پارلمانی حزب دونالد ترامپ در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری اوست و قدرت دموکرات‌ها را برای جلوگیری از تصویب طرح‌های دولت، مخالفت با انتصاب‌های قضایی و نظارت بر عملکرد کاخ سفید افزایش می‌دهد. 

همچنین اکثریت دموکرات در کنگره می‌تواند زمینه را برای آغاز تحقیقات درباره عملکرد دولت ترامپ و افزایش فشار سیاسی بر رئیس‌جمهور فراهم کند. 

این شکست در حالی رقم خورد که افزایش هزینه‌های زندگی، نارضایتی اقتصادی و پیامد‌های جنگ با ایران از مهم‌ترین دغدغه‌های رأی‌دهندگان آمریکایی بود.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: انتخابات میان دوره‌ای ، حزب جمهوری خواه ، دونالد ترامپ
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