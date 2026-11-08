فرمانده انتظامی خرم‌آباد گفت: ۷۰۰ تن سیب‌زمینی احتکارشده در بازرسی از یک سوله بزرگ در یکی از روستا‌های حاشیه شهرستان کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ هادی کیانمهر اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت عمومی خرم‌آباد در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با مخلان اقتصادی و صیانت از معیشت شهروندان، یک سوله بزرگ دپوی غیرمجاز کالا‌های اساسی را در یکی از روستا‌های حاشیه شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: گروهی از ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضایی، به محل اعزام شدند و در بازرسی از این سوله ۷۰۰ تن سیب‌زمینی احتکارشده کشف کردند و برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل دادند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با تاکید بر تداوم طرح‌های نظارتی و مقابله با احتکار و سودجویی، خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت و در چارچوب قانون با افرادی که با احتکار کالا‌های اساسی، آرامش بازار و معیشت مردم را به مخاطره می‌اندازند برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: احتکار ، لرستان
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