باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - یکی از قدیمی‌ترین واحدهای تولید مخازن CNG کشور در ساوجبلاغ که روزگاری مامن اشتغال صدها نفر بود، پس از سال‌ها رکود ناشی از تحریم و بدهی، با عزم مسئولان استانی و شهرستانی در مسیر احیا قرار گرفت تا با تزریق ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش، دوباره به چرخه تولید بازگردد.

شهرستان ساوجبلاغ بار دیگر میزبان خبری امیدبخش در حوزه صنعت و اشتغال است؛ واحد باسابقه تولید مخازن CNG با ۵۳ سال سابقه فعالیت که روزگاری زمینه اشتغال ۵۰۰ تا ۶۰۰ نیروی کار ماهر را فراهم کرده بود، به دلیل مشکلات انباشته بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و موانع ناشی از تحریم‌ها و تأمین مواد اولیه، مدتی است که در سکوت و تعطیلی به‌سر می‌برد.

حالا اما با ورود جدی فرماندار ساوجبلاغ و دستگاه‌های اجرایی استان البرز، عزم جدی برای دمیدن جانی دوباره به این پیکر نیمه‌جان شکل گرفته است.

گره‌گشایی از مشکلات بانکی در کارگزار تسهیل موانع تولید

جواد صادقلو، فرماندار ساوجبلاغ در بازدید میدانی از این مجموعه صنعتی، با اشاره به ریشه‌یابی مشکلات این واحد گفت: بخش عمده‌ای از موانع به مطالبات یکی از بانک‌های خصوصی و انباشت بدهی‌ها بازمی‌گردد که مقرر شد پرونده این واحد به‌صورت ویژه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح و برای گره‌گشایی از آن پیگیری‌های لازم انجام شود.

در همین راستا، مسئولان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی شهرستان نیز دست یاری به سوی تولید دراز کردند. محمد خدابنده‌لو، رئیس تأمین اجتماعی ساوجبلاغ، استفاده از اوراق گام با کارمزد سالانه ۲ درصد و تسهیلات ویژه بدهی‌های بیمه‌ای را از جمله راهکارهای حمایتی قابل پیگیری برای این واحد عنوان کرد.

همچنین محمدرضا امرائی، رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان، میزان بدهی مالیاتی این مجموعه را حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و از آمادگی این اداره برای بررسی امکان بخشودگی جرائم و امهال بدهی‌های مالیاتی خبر داد.

نیاز به ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش برای بازگشت ۵۰۰ نیرو

مدیرعامل این واحد صنعتی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم این کارخانه اظهار داشت: این مجموعه در دوران اوج فعالیت خود توان اشتغال ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر و ظرفیت تولید روزانه ۶۰۰ مخزن CNG در دو شیفت کاری را داشت.

وی با بیان اینکه مشکلات تأمین مواد اولیه و تحریم‌ها خط تولید را متوقف کرده بود، افزود: اکنون راهکارهای جایگزینی برای تأمین مواد اولیه شناسایی شده و این کارخانه برای راه‌اندازی مجدد و بازگشت به ظرفیت کامل، به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارد.

مدیرعامل این مجموعه صنعتی با تأکید بر اینکه ظرفیت خالی جایگاه‌های CNG کشور فرصتی مغتنم برای توسعه خودروهای دوگانه‌سوز است، تصریح کرد: احیای تولید داخلی مخازن افزون بر کاهش وابستگی به واردات، منافع اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد؛ به‌طوری‌که اخیراً طرحی با برآورد منافع سالانه بیش از ۷.۵ میلیارد دلار به دولت ارائه شده است.

احیای این واحد صنعتی ریشه‌دار در ساوجبلاغ، فراتر از یک رفع تکلیف اداری، گامی راهبردی در راستای تحقق شعار سال، تقویت خوداتکایی ملی و بازگرداندن رونق به کارگران و مهندسان ایرانی است که اکنون چشم‌انتظار تزریق اعتبار و نگاه حمایتی دولت و بانک‌ها هستند.