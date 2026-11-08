کریستیانو رونالدو پس از خداحافظی از تیم ملی فوتبال پرتغال وارد عرصه تهیه کنندگی سینما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - کریستیانو رونالدو پس از خداحافظی از تیم ملی فوتبال پرتغال، با تهیه‌کنندگی یک فیلم اکشن و کمدی در کنار متیو وان، کارگردان سرشناس انگلیسی رسما وارد دنیای سینما شد.

فیلم «استانت‌ناتس» نخستین محصول شرکت مشترک رونالدو و متیو وان به نام «یوآر مارو» است و قرار است در بازار فیلم آمریکا برای فروش حقوق پخش به خریداران بین‌المللی معرفی شود.

این فیلم با حضور کریس همسورث، بازیگر نقش ثور، و سم راکول، بازیگر برنده جایزه اسکار، ساخته شده و مت دیمون نیز حضوری کوتاه در آن خواهد داشت.

داستان فیلم درباره دو بدلکار حرفه‌ای است که برای نجات باشگاه ورزشی محلی خود، کار در یک پروژه بزرگ هالیوودی را می‌پذیرند، اما حوادث خطرناک و اختلاف میان ستارگان فیلم، شرایط پیش‌بینی‌نشده‌ای برای آنها رقم می‌زند.

کارگردانی این اثر را دیمین والترز، بدلکار باسابقه سینما، بر عهده دارد  و از دیگر آثار کارنامه او می‌توان به «دنیای ژوراسیک: قلمرو»، «دکتر استرنج در چندجهانی جنون»، مجموعه فیلم‌های «کینگزمن» و «۴۷ رونین» اشاره کرد.

در این پروژه چند بدلکار سرشناس نیز حضور دارند؛ از جمله بابی هالند هانتون، بدلکار همیشگی کریس همسورث؛ گرگ تاونلی که در فیلم‌های «مرد عنکبوتی» بدلکاری تام هالند را انجام داده است؛ پل لو بدلکار مجموعه‌های «هری پاتر» و «بازی تاج‌وتخت»؛ و هاروکا اوشیما که در فیلم «زمانی برای مردن نیست» و مجموعه «ماتریکس» فعالیت داشته است.

کریستیانو رونالدو، چند پروژه دیگر سینمایی و تلویزیونی نیز در دست کار دارد.

برچسب ها: کریستیانو رونالدو ، سینما ، تهیه کننده سینما
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