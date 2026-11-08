مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از امشب تا روز سه‌شنبه کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب بارندگی‌ها در برخی مناطق با رعدوبرق، وزش باد شدید و احتمال تگرگ همراه خواهد بود و از امشب تا سه‌شنبه دمای هوا در نیمه شمالی کشور به طور محسوسی کاهش می‌یابد.

وی از تداوم فعالیت سامانه بارشی در بیشتر مناطق کشور خبر داد و گفت: فردا دوشنبه بارندگی‌ها همچنان در استان‌های ساحلی دریای خزر و مناطقی از شرق، شمال شرق و شمال غرب کشور، ارتفاعات مرکزی و جنوبی زاگرس ادامه خواهد داشت.

وی افزود: فردا در مناطقی از شمال شرق، مرکز، شمال غرب و غرب کشور و همچنین استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، در برخی ساعات بارش‌ها از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

به گفته مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، از امشب تا روز سه‌شنبه کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور پیش‌بینی می‌شود. همچنین نیمه شمالی خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.

 

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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