باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، درباره عملکرد ملی‌پوشان ایران در مسابقات جهانی اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال بازی‌های آسیایی ناگویا را داشتیم و برای آن هم هدف‌گذاری شده بود، این انتظار را داشتیم که برای مسابقات جهانی یک مقدار بچه‌ها خسته باشند و تأثیرگذار باشد، اما در مجموع عملکرد نسبتاً خوب بود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی فدراسیون برای المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس افزود: ریل‌گذاری خوبی صورت گرفته و هدف اصلی المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس است. با توجه به اینکه در دوره قبلی هم مدال نگرفتیم، با شرایط فعلی امید زیادی به درخشش در ۲۰۲۸ داریم.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری درباره عملکرد علی داودی و علیرضا یوسفی گفت: علی داودی اگر وزنه ۲۶۱ کیلوگرمی را مهار می‌کرد، به مدال طلا می‌رسید و به نظر من مدال طلا از دست او لیز خورد و به حقش نرسید. علیرضا یوسفی هم در دوضرب یک بار دیگر رکورد جهان را شکست و نشان داد چه قهرمان ارزشمندی است.

انوشیروانی ادامه داد: مشکل یوسفی در یک‌ضرب است. البته به‌تازگی مربیان تکنیکش را تغییر داده‌اند و حتماً در آینده رکورد‌های بهتری را از او خواهیم دید.

وی همچنین درباره دیگر ملی‌پوشان اظهار داشت: نصیری وزنه‌بردار شایسته و جوانی است و با تلاش‌های خودش و حمایت کادر فنی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. عالی‌پور هم بعد از بازی‌های آسیایی یک مقدار کمردرد گرفته بود، اما رقابت خوبی داشت و می‌تواند پا به پای کارلوس ناسار، قهرمان جهان، وزنه بزند.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری در پایان با تأکید بر ظرفیت بالای ملی‌پوشان جوان ایران خاطرنشان کرد: یکی از حسن‌های تیم ما جوان بودن است و همه نفرات پتانسیل بالایی دارند و این نشان می‌دهد المپیک ۲۰۲۸ توأم با موفقیت خواهد بود.