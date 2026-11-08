فرماندار شوش گفت: روند درمان ۱۸ عضو حادثه دیده تیم بسکتبال سحر آکادمی تهران با سرعت و به طور مطلوب در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن ستاری فر روز یکشنبه در جریان عیادت از این حادثه دیدگان در بیمارستان نظام مافی شوش بیان کرد: ارایه خدمات درمانی مطلوب و سریع به تمامی مصدومان این حادثه مورد تاکید است.

وی ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان این حادثه ترافیکی ادامه داد: ساعت یک بامداد امروز حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور عبدالخان به شوش به وقوع پیوست که متاسفانه این حادثه منجر به مصدومیت ۱۸ نفر شد.

فرماندار شوش گفت: تیم‌های اورژانس شهرستان‌های شوش، کرخه و اهواز به محض دریافت گزارش این حادثه به محل حادثه اعزام و ضمن درمان اولیه در محل، مصدومان این حادثه را به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل کردند.

وی با تجلیل از تلاش‌ کادر درمان و نیروهای امدادی شوش برای امدادرسانی به‌موقع به این حادثه‌دیدگان افزود: این حادثه ۱۸ مصدوم داشت که ۱۰ نفر از حادثه دیدگان برای درمان به بیمارستان‌های اهواز اعزام و هشت نفر در بیمارستان نظام مافی شوش بستری شدند.

ستاری فر با اشاره به گزارش‌ کادر درمان بیمارستان نظام مافی شوش از روند درمان این مصدومان اظهارکرد: ۶ نفر از مصدومان در بیمارستان نظام مافی شوش در بخش اورژانس زیر نظر پزشک بستری شدند.

وی با بیان اینکه روند ترخیص مصدومان سرپایی در حال انجام است، افزود: یکی از مصدومان به دلیل ضربه به قفسه سینه در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) در حال درمان است که طبق گزارش پزشکان حال وی در شرایط پایدار است و مصدوم دیگر نیز به دلیل شکستگی استخوان ران در بخش اورژانس تحت مراقبت‌های پزشکی بیمارستان شوش قرار دارد.

برچسب ها: حادثه ، تصادف رانندگی
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