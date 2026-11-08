باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرپرست مدیریت بحران لرستان، با اشاره به بارش‌های سنگین اخیر در نقاط مختلف استان اظهار کرد: در پی فعالیت سامانه بارشی و بارندگی‌های قابل‌توجه، مناطق سپیددشت و ززوماهرو با مخاطراتی از جمله سیلاب، ریزش کوه و بروز خسارات مواجه شده‌اند.

وی با تشریح میزان بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های مختلف استان افزود: بیشترین میزان بارش مربوط به منطقه شول‌آباد با ثبت ۲۳۱ میلی‌متر بارندگی بوده است. همچنین در بخش پاپی ۲۰۲ میلی‌متر بارش به ثبت رسیده و کمترین میزان بارندگی نیز با ۱۲ میلی‌متر به شهرستان پلدختر اختصاص داشته است.

سرپرست مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه میانگین بارندگی در سطح استان ۶۷ میلی‌متر گزارش شده است، تصریح کرد: اختلاف میزان بارش در مناطق مختلف نشان‌دهنده تمرکز بارندگی‌های شدید در برخی نواحی استان، به‌ویژه مناطق کوهستانی و مستعد وقوع سیلاب است.

قطعی برق در ۱۲ روستای ززوماهرو

صفری‌راد در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت زیرساخت‌های خدماتی در مناطق آسیب‌دیده گفت: در حال حاضر برق ۱۲ روستا در بخش ززوماهرو قطع شده است و عوامل امدادی و عملیاتی در محل حضور دارند و پیگیری‌های لازم برای رسیدگی به مشکلات و بازگشت خدمات در حال انجام است.

وی همچنین درباره وضعیت شبکه ارتباطی استان خاطرنشان کرد: در حوزه شبکه مخابراتی تاکنون مشکلی گزارش نشده و ارتباطات مخابراتی برقرار است.