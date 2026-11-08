باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید موسوی، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت: مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۵ قانون سال ۱۴۰۲، روش‌های ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف را تعیین کرده است. پرونده‌ها به سه روش مطرح می‌شوند: نخست مراجعه مستقیم مردم که در صورت حصول سازش، گزارش اصلاحی صادر می‌گردد؛ دوم ارجاع از سوی شعب دادگاه‌ها با تشخیص قابلیت صلح و سازش؛ و سوم ارجاع توسط مقام ارجاع‌کننده طبق ماده ۱۵ قانون.

وی با تأکید بر اینکه هیچ اجباری برای طرح دعوا در شورای حل اختلاف وجود ندارد، افزود: وجود رضایت طرفین برای طرح و رسیدگی به پرونده در شوراها الزامی است و نهایتاً پرونده با رضایت و درخواست طرفین بسته می‌شود.