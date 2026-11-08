انصارالله اعلام کرد فرودگاه ملک خالد در ریاض و تاسیسات آرامکو در شهر بقیق واقع در شرق عربستان را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله یمن اعلام کرد که این جنبش، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و مخازن ذخیره‌سازی نفت شرکت آرامکو را هدف حمله قرار داده است.

این حملات پس از آن صورت گرفت که این گروه با موشک‌های بالستیک و پهپاد، یک مرکز مالی در پایتخت عربستان را هدف قرار داده بود.

در ادامه، خبرگزاری فرانسه به نقل از سه شاهد عینی گزارش داد که برج آرامکو در منطقه مالی ملک عبدالله در شهر ریاض در جریان حمله انصارالله آسیب دیده است.

به طور جداگانه، خبرگزاری رویترز صبح امروز گزارش داد چندین صدای انفجار مهیب در شهر ریاض شنیده شده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ملک خالد ، فرودگاه ریاض ، انصارالله یمن
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