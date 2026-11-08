کارشناس اداره کل هواشناسی استان کردستان از کاهش محسوس دمای هوا در استان طی روز‌های آینده خبر داد و گفت: دمای بیشینه در بیشتر نقاط استان بین ۶ تا هشت درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - خه‌بات قمری اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی و نقشه‌های پیش‌یابی، فعالیت سامانه بارشی از امروز یکشنبه تا سه‌شنبه شب در استان ادامه دارد و در برخی ساعات با بارش باران، رعدوبرق، وزش باد، مه و کاهش دید افقی همراه خواهد بود.

وی افزود: بارش‌ها در روز دوشنبه نیز در سطح استان فراگیر خواهد بود، اما با توجه به شدت بیشتر فعالیت سامانه در نیمه غربی و جنوبی استان، احتمال آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها در این مناطق وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی کردستان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۴۳ بیان کرد: فعالیت این سامانه بارشی تا سه‌شنبه شب ادامه خواهد داشت و پس از آن از میزان بارش‌ها کاسته می‌شود.

قمری با اشاره به تغییرات دمایی استان یادآور شد: برای روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه کاهش حدود ۶ تا هشت درجه‌ای دمای بیشینه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که این کاهش دما در بیشتر مناطق محسوس خواهد بود.

وی اضافه کرد: هوای استان در روز سه‌شنبه نسبتاً پایدار خواهد بود، اما برای روز چهارشنبه با افزایش ابر، در برخی نقاط احتمال وقوع رگبار پراکنده باران وجود دارد.

برچسب ها: کردستان ، بارش باران ، هواشناسی کردستان
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