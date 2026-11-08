باشگاه خبرنگاران جوان - سید امین قاسمی با اعلام این خبر اظهار کرد: جشنواره انجیر پل‌دختر با شماره ثبت ۱۰۵۲۵۱۲۱۲ و در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.

وی افزود: بر اساس گواهی صادرشده، این جشنواره ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد و فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری شهرستان پل‌دختر فراهم می‌کند.

قاسمی با اشاره به جایگاه پل‌دختر در تولید انجیر و برخورداری این شهرستان از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی و اقتصادی بیان کرد: برگزاری این جشنواره می‌تواند زمینه معرفی محصول شاخص منطقه، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تقویت کسب‌وکارهای محلی و جذب گردشگران را فراهم سازد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان تصریح کرد: ثبت رویدادهای بومی در تقویم گردشگری کشور، گامی مؤثر در ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویدادمحور و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های مناطق مختلف استان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه و تقویت رویدادهای گردشگری در شهرستان‌های لرستان، از جمله برنامه‌های مهم این اداره‌کل برای معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های استان، افزایش ماندگاری گردشگران و کمک به رونق اقتصادی جوامع محلی است.

منبع:روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان لرستان