سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، از ثبت جشنواره انجیر شهرستان پل‌دختر در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سید امین قاسمی با اعلام این خبر اظهار کرد: جشنواره انجیر پل‌دختر با شماره ثبت ۱۰۵۲۵۱۲۱۲ و در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.

وی افزود: بر اساس گواهی صادرشده، این جشنواره ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۶ برگزار خواهد شد و فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری شهرستان پل‌دختر فراهم می‌کند.

قاسمی با اشاره به جایگاه پل‌دختر در تولید انجیر و برخورداری این شهرستان از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی و اقتصادی بیان کرد: برگزاری این جشنواره می‌تواند زمینه معرفی محصول شاخص منطقه، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، تقویت کسب‌وکارهای محلی و جذب گردشگران را فراهم سازد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان تصریح کرد: ثبت رویدادهای بومی در تقویم گردشگری کشور، گامی مؤثر در ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویدادمحور و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های مناطق مختلف استان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه و تقویت رویدادهای گردشگری در شهرستان‌های لرستان، از جمله برنامه‌های مهم این اداره‌کل برای معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های استان، افزایش ماندگاری گردشگران و کمک به رونق اقتصادی جوامع محلی است.

منبع:روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان لرستان

 

برچسب ها: انجیر ، لرستان
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