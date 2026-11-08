باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب آخرین بازی هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال تیم های فوتبال گل گهر سیرجان و ذوب آهن در ورزشگاه شهید سلیمانی به مصاف هم رفتند که در نهایت این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دقیقه ۶۸ امیر جعفری مدافع چپ گل‌گهر بعد از درگیری با امیرحسین جدی، ضربه‌ای را به صورت مدافع ذوب‌آهن وارد کرد که با کارت زرد توسط داور مسابقه جریمه شد. با این حال بعد از دخالت کمک داور ویدئویی مسابقه، این بازیکن با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج و بیرون رفت.

در دقیقه ۹۰ گل‌گهری‌ها در مهم‌ترین فرصت خود پس از حرکت و پاس خوب بنیامین علیپور، توسط امیررضا ولی‌پور با شوت زیبایی دروازه ذوب‌آهن را باز کردند، اما پس از دخالت کمک داور ویدئویی، هند علیپور گرفته و گل رد شد.

گل گهر و ذوب آهن با تساوی مقابل هم به ترتیب ۱۴ و ۱۰ امتیازی شدند و در رده‌های نهم و چهاردهم جدول لیگ برتر قرار گرفتند.