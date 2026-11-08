شرکت توانیر در اطلاعیه‌ای شایعه حمله سایبری به شبکه برق پایتخت را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اطلاعیه شرکت توانیر درباره شایعه حمله سایبری به شبکه برق پایتخت به شرح زیر است:

پیرو انتشار برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله سایبری به شبکه برق پایتخت در پی حادثه رخ‌داده در پالایشگاه تهران، شرکت توانیر اعلام می‌کند هیچ‌گونه حمله سایبری یا اختلالی در شبکه برق کشور و شبکه برق تهران گزارش نشده است.

بررسی‌های فنی انجام‌شده نشان می‌دهد حادثه رخ‌داده در پالایشگاه تهران مربوط به فرآیند‌ها و تأسیسات داخلی این مجموعه صنعتی بوده و هیچ ارتباطی با شبکه برق سراسری یا عملکرد شبکه توزیع برق پایتخت ندارد.

شبکه برق کشور در شرایط پایدار قرار دارد و تأمین برق مشترکان مطابق روال عادی در حال انجام است.

شرکت توانیر ضمن تأکید بر ضرورت پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده و گمانه‌زنی‌های غیرمستند، از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی درخواست می‌کند اخبار مرتبط با زیرساخت‌های حیاتی کشور را صرفاً از مراجع رسمی و تخصصی پیگیری و منتشر کنند.

برچسب ها: صنعت برق ، حمله سایبری
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