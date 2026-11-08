باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک روز پس از حادثه تیراندازی در جنوب لهستان که ۶ کشته بر جای گذاشت، دادستان‌های این کشور تحقیقات درباره آن را با عنوان پرونده تروریستی آغاز کردند.

دادستانی کل لهستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این تحقیقات دو حادثه را بررسی خواهد کرد: یکی تیراندازی روز گذشته در نزدیکی میدان اصلی شهر «کراکوف» و دیگری قتل سه نفر در شهر «اوستروویتس شفی‌توکژیسک»؛ شهری که در حدود ۱۶۰ کیلومتری شمال‌شرق کراکوف واقع شده است.

به گفته دادستان‌ها، شواهد نشان می‌دهد که هر دو حمله را یک نفر انجام داده و سه نفری که در شهر اوستروویتس شفی‌توکژیسک به قتل رسیده‌اند، احتمالا پدر، مادر و خواهر ضارب بوده‌اند.

ضارب که مردی ۲۴ ساله و اهل لهستان است، در جریان تبادل آتش با پلیس زخمی شد و همچنان در بیمارستان بستری است و وضع وخیمی دارد.

والدمار ژورک، دادستان کل لهستان گفت تیراندازی کراکوف به‌عنوان یک اقدام تروریستی طبقه‌بندی شده است؛ زیرا بازرسان بر این باورند که مهاجم قصد داشته است «جمعیت زیادی از مردم را به‌شدت مرعوب کند».

هر دو پرونده مجازات احتمالی حبس ابد را در پی دارند.

لهستان در پی این حمله، از روز یکشنبه سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

منبع: آناتولی