در پی دو حادثه تیراندازی مرگبار که به نظر می‌رسد توسط یک نفر انجام شده، لهستان تحقیقات مرتبط با تروریسم را آغاز می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک روز پس از حادثه تیراندازی در جنوب لهستان که ۶ کشته بر جای گذاشت، دادستان‌های این کشور تحقیقات درباره آن را با عنوان پرونده تروریستی آغاز کردند.

دادستانی کل لهستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این تحقیقات دو حادثه را بررسی خواهد کرد: یکی تیراندازی روز گذشته در نزدیکی میدان اصلی شهر «کراکوف» و دیگری قتل سه نفر در شهر «اوستروویتس شفی‌توکژیسک»؛ شهری که در حدود ۱۶۰ کیلومتری شمال‌شرق کراکوف واقع شده است.

به گفته دادستان‌ها، شواهد نشان می‌دهد که هر دو حمله را یک نفر انجام داده و سه نفری که در شهر اوستروویتس شفی‌توکژیسک به قتل رسیده‌اند، احتمالا پدر، مادر و خواهر ضارب بوده‌اند.

ضارب که مردی ۲۴ ساله و اهل لهستان است، در جریان تبادل آتش با پلیس زخمی شد و همچنان در بیمارستان بستری است و وضع وخیمی دارد.

والدمار ژورک، دادستان کل لهستان گفت تیراندازی کراکوف به‌عنوان یک اقدام تروریستی طبقه‌بندی شده است؛ زیرا بازرسان بر این باورند که مهاجم قصد داشته است «جمعیت زیادی از مردم را به‌شدت مرعوب کند».

هر دو پرونده مجازات احتمالی حبس ابد را در پی دارند.

لهستان در پی این حمله، از روز یکشنبه سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تیراندازی مرگبار ، لهستان ، پرونده تروریستی
خبرهای مرتبط
لهستان در پی حادثه تیراندازی مرگبار عزای عمومی اعلام کرد
فرانسه درباره تهدیدهای بمب‌گذاری علیه پروازهای اروپایی تحقیق می‌کند
تیراندازی در لهستان دست‌کم ۵ کشته و ۱۰ زخمی بر جا گذاشت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
موج کناره‌گیری‌ها در کاخ سفید آغاز شد؛ معاون رئیس دفتر ترامپ استعفا کرد
رئیس یو‌اف‌سی پیشنهاد ترامپ برای سخنگویی کاخ سفید را رد کرد
لفاظی کاتس: مأموریت اسرائیل علیه ایران هنوز به پایان نرسیده است
ترامپ به دنبال انتقال چهره‌ دنیای مبارزات رزمی به کاخ سفید
بحران هرمز تکرار درس تاریخی سوئز؛ آشکار شدن محدودیت قدرت آمریکا
جو کنت: اقدامات سنتکام می‌تواند دیپلماسی با ایران را به شکست بکشاند
شکست ترامپ و آغاز نبرد جانشینی؛ جمهوری‌خواهان در آستانه دوران پساترامپ
لهستان در پی حادثه تیراندازی مرگبار عزای عمومی اعلام کرد
رویترز: شکست جمهوری‌خواهان، جنبش ماگا را بر سر دوراهی بقا قرار داد
سنتکام مدعی متوقف کردن یک کشتی تجاری در دریای عمان شد
آخرین اخبار
برخورد دو قطار در مصر چهار کشته و ۸۸ زخمی بر جای گذاشت
لهستان تیراندازی مرگبار روز گذشته را به‌عنوان پرونده تروریستی بررسی می‌کند
فرودگاه ملک خالد و تأسیسات آرامکو هدف قرار گرفت
ترامپ: نتایج انتخابات «گامی رو به عقب» برای آمریکا بود
۲۱ کشته در حادثه غرق شدن قایق حامل پناهجویان در غرب آفریقا
فرانسه از حضور اروپایی‌ها در مذاکرات صلح اوکراین خبر داد
رویترز: شکست جمهوری‌خواهان، جنبش ماگا را بر سر دوراهی بقا قرار داد
وقوع حادثه دریایی برای یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان
لهستان تیراندازی کراکوف را «اقدام تروریستی» طبقه‌بندی کرد
پسکوف: روسیه، چین و آمریکا در حال تدوین دستور کار نشست سه‌جانبه هستند
لفاظی کاتس: مأموریت اسرائیل علیه ایران هنوز به پایان نرسیده است
تایوان دومین محموله جنگنده‌های پیشرفته اف-۱۶ را از آمریکا تحویل گرفت
تلگراف: مکرون پناهگاهی مخفی در نزدیکی پاریس دارد
حماس: محاصره اسرائیل، رنج فلسطینیان در سیل غزه را تشدید کرده است
نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا برق خارجی خود را از دست داد
روسیه: اتحادیه اروپا اهرم فشار خود علیه مسکو را از دست داده است
ائتلاف حاکم در انتخابات سراسری نیوزیلند اکثریتی شکننده به دست آورد
گزارش‌ها از آسیب دیدن برج آرامکو در حمله یمن به ریاض
بحران هرمز تکرار درس تاریخی سوئز؛ آشکار شدن محدودیت قدرت آمریکا
روسیه از حمله به کشتی حامل محموله نظامی برای اوکراین در دریای سیاه خبر داد
تظاهرات صد‌ها حامی فلسطین در برلین علیه تسلیح اسرائیل
طومار درخواست تحقیق درباره نقش انگلیس در جنگ غزه از ۹۱ هزار امضا گذشت
زلزله ۵.۷ ریشتری در مرکز ژاپن ۲۰ مصدوم بر جای گذاشت
رئیس یو‌اف‌سی پیشنهاد ترامپ برای سخنگویی کاخ سفید را رد کرد
شکست ترامپ و آغاز نبرد جانشینی؛ جمهوری‌خواهان در آستانه دوران پساترامپ
بارندگی و طوفان ۷۰ هزار چادر آوارگان غزه را زیر آب برد
شنیده شدن صدای چندین انفجار در ریاض
سنتکام مدعی متوقف کردن یک کشتی تجاری در دریای عمان شد
یمن: ۸۳ غیرنظامی در حملات عربستان طی ۲۴ ساعت شهید و زخمی شدند
موج کناره‌گیری‌ها در کاخ سفید آغاز شد؛ معاون رئیس دفتر ترامپ استعفا کرد