باشگاه خبرنگاران جوان - دختران فوتسالیست کشورمان امروز یکشنبه ۱۷ آبان در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار به مصاف ونزوئلا رفتند. این دیدار در وقت قانونی با تساوی دو بر دو به پایان رسید تا سرنوشت تیم صعودکننده به فینال در وقت‌های اضافه مشخص شود.

ملی‌پوشان ایران در شرایطی که با دو گل از حریف خود عقب بودند، با جنگندگی و روحیه‌ای مثال‌زدنی به بازی برگشتند و موفق شدند نتیجه را به تساوی بکشانند. حدیث یاری هر دو گل ایران را به ثمر رساند، اما در وقت‌های اضافه ونزوئلا بار دیگر به گل رسید و در نهایت با نتیجه ۳ - ۲ پیروز شد.

ملی‌پوشان کشورمان با وجود این شکست، نمایشی قابل‌توجه از تلاش، غیرت و تسلیم‌نشدن را به نمایش گذاشتند و تا آخرین لحظات برای رسیدن به فینال جنگیدند.

تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران در ادامه رقابت‌های بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ سنگال، در دیدار رده‌بندی به مصاف بازنده مسابقه اوکراین و ایتالیا خواهد رفت.