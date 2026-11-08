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بمب‌های آمریکایی و میراث ویرانی، بیماری و فقر برای مردم افغانستان + فیلم

با گذشت نزدیک به یک دهه از حمله آمریکا با بمب موسوم به «مادر بمب‌ها» به شرق افغانستان، ساکنان منطقه اسدخیل همچنان با پیامد‌های ویرانی، فقر، بیماری و تخریب زمین‌های کشاورزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آوریل ۲۰۱۷، نیروهای آمریکایی بمبی غیرهسته‌ای به وزن حدود ۱۰ تن را در منطقه اسدخیل در شرق افغانستان پرتاب کردند؛ حمله‌ای که به تخریب گسترده خانه‌های غیرنظامیان، زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی منطقه انجامید. با وجود گذشت سال‌ها، بسیاری از خانواده‌ها همچنان در خانه‌های ویران‌شده یا چادر زندگی می‌کنند و کمکی برای بازسازی منازل خود دریافت نکرده‌اند.

ساکنان منطقه از کاهش محصولات کشاورزی، مشکلات پوستی، بیماری‌های چشمی، سوءتغذیه و مواردی از تولد کودکان دارای معلولیت و ناهنجاری‌های مادرزادی خبر می‌دهند. در حالی که زمستان در راه است، آثار انسانی، اقتصادی و زیست‌محیطی این حمله همچنان بر زندگی مردم اسدخیل سایه انداخته است.

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