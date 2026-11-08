باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز آزمون جهاددانشگاهی روز یکشنبه با صدور اطلاعیه شماره ۲ خود در رابطه با آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی توضیح داد:

پس از پایان مهلت ثبت‌نام آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی، فرآیند انطباق اطلاعات خوداظهاری داوطلبان با احکام کارگزینی انجام شد.

بر اساس بررسی صورت گرفته، مشاهده شد بین داده‌های خوداظهاری و اطلاعات مندرج در حکم کارگزینی برخی از داوطلبان، مغایرت‌هایی وجود دارد که این موضوع خلاف آیین‌نامه‌ها و مقررات ابلاغی است.

با توجه به اینکه مبنای پاسخگویی به سوالات و شرکت در آزمون، دستگاه اجرایی انتخاب شده در فرم ثبت‌نام می‌باشد و ارزشیابی آزمون و تعیین حد نصاب نیز بر اساس شغل و شهرستان انتخاب شده توسط داوطلب محاسبه می‌شود؛ ضرورت دارد داوطلبان گرامی اطلاعات ثبت‌نامی خود را بررسی کرده و چنانچه بین اطلاعات مندرج در فرم ثبت‌نام و حکم کارگزینی مغایرتی وجود دارد، نسبت به رفع آن اقدام کنند.

بدیهی است مسئولیت عدم صحت داده‌های خوداظهاری به عهده داوطلب می‌باشد و سازمان اداری و استخدامی، دستگاه محل خدمت و موسسه مجری برگزاری آزمون، مسئولیتی در این زمینه ندارند.

در همین راستا و به منظور ایجاد فرصت مناسب برای ویرایش احتمالی اطلاعات ثبت شده، سامانه ثبت‌نام از ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۱۷ آبان تا پایان روز پنجشنبه ۲۱ آبان در دسترس بوده و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به پروفایل خود نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام نمایند.

ضمناً امکان ثبت‌نام داوطلبان جدید در بازه زمانی یاد شده فراهم شده و کسانی که در مرحله اول موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، می‌توانند با مراجعه به سامانه hrtc.ir و ورود به صفحه اختصاصی، در این آزمون ثبت‌نام کنند.

شایان ذکر است، با توجه به فرصت ایجاد شده برای ثبت‌نام و بر اساس هماهنگی به عمل آمده، زمان برگزاری آزمون تغییر کرده و آزمون در صبح روز جمعه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۵ در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد.

برنامه زمان‌بندی آزمون:

تمدید زمان ثبت‌نام: تا یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه تا پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵

دریافت کارت ورود به جلسه: از سه‌شنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۵

برگزاری آزمون: جمعه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۵

لینک ثبت‌نام یا ویرایش اطلاعات:

https://hrtc.ir

پاسخگویی تلفنی: ۶-۹۲۰۰۲۱۲۵-