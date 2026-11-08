باشگاه خبرنگاران جوان - کوروش زارعی هنرمند متعهد و شناخته‌شده عرصه هنرهای نمایشی، پس از سال‌ها فعالیت در زمینه بازیگری، کارگردانی و مدیریت فرهنگی، دار فانی را وداع گفت.

زارعی از هنرمندان اثرگذار تئاتر کشور بود که سال‌ها مسئولیت مدیریت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری را بر عهده داشت و در این دوران نقش مهمی در گسترش جریان تئاتر دینی، انقلابی و مردمی ایفا کرد.

توسعه و حمایت از جریان تئاتر بچه‌های مسجد، برگزاری رویدادهای نمایشی و تولید آثار متعدد در حوزه تئاتر آیینی و مقاومت، بخشی از فعالیت‌های ماندگار او در دوران حضورش در حوزه هنری است.

او همچنین در مقام بازیگر در آثار سینمایی و تلویزیونی متعددی حضور داشت و بازی در مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر(ع)» در نقش «لاوی»، از جمله نقش‌های شناخته‌شده کارنامه هنری او به شمار می‌رود.