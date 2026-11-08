سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد از پایش میدانی بخش مرکزی و شناسایی ۱۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز از جمله مهار تخلف یک هکتاری دلال مجازی زمین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - بهرام لطف اله نیا سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: در جریان گشت مشترک نظارتی، مسئول حراست و رئیس اداره امور اراضی به همراه عوامل یگان حفاظت، پایش میدانی از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در سه روستای بخش مرکزی را به انجام رساندند و روند ساخت و ساز‌های غیرقانونی را از نزدیک شناسایی و بررسی کردند.

او با تاکید بر هوشیاری دستگاه‌های نظارتی، افزود: در این عملیات میدانی ضمن شناسایی ۱۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز، یک هکتار از اراضی زراعی در دو منطقه شناسایی شد که فرد متخلف با سوءاستفاده از بستر فضای مجازی و تبلیغات گسترده، خارج از بافت مجاز اقدام به قطعه‌بندی، ساخت و ساز و خرید و فروش اراضی کشاورزی می‌کرد.

لطف اله نیا گفت:با رصد و پایش مستمر حراست و کارشناسان امور اراضی، مسیر سودجویی در اراضی کشاورزی محمودآباد مسدود و پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی و صدور اخطار به مراجع قضایی معرفی می‌شود تا امنیت تولید غذا و حقوق کشاورزان منطقه حفظ شود.

برچسب ها: قلع و قمع ، ساخت و ساز غیرمجاز
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