باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی لشکری گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه‌ها در سطح شهرستان بندرعباس، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی صحنه‌های جرم و شناسایی شیوه و شگرد سارقان، هویت یکی از سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان اضافه کرد: متهم در تحقیقات اولیه و در مواجهه با مدارک و مستندات پلیس، به ارتکاب سرقت از مغازه‌ها و اماکن خصوصی با همدستی ۲ سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار دیگر در سطح شهرستان اعتراف کرد که در ادامه، مأموران با انجام اقدامات پلیسی و عملیاتی منسجم، ۲ همدست وی را نیز دستگیر کردند.

سرهنگ لشکری تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، متهمان ۲ نفر مالخر را که در خرید و فروش اموال مسروقه و چرخه سرقت نقش داشتند، معرفی کردند که این افراد نیز دستگیر شدند و در بازرسی از محل فعالیت آنان، مقادیر زیادی از اموال مسروقه کشف و ضبط و پس از هماهنگی با مقام قضایی به مالباختگان تحویل داده شد.

وی با اشاره به اعتراف متهمان به ۴۱ فقره سرقت از اماکن خصوصی، عمومی و مغازه‌ها بیان کرد: در این رابطه ۲ دستگاه خودرو پژو پارس متعلق به سارقان که در ارتکاب سرقت‌ها از آن‌ها استفاده می‌شد نیز توقیف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان خاطر نشان کرد: هر پنج متهم پس از تشکیل پرونده و تکمیل مستندات، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

سرهنگ لشکری در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و پیشگیرانه از سوی شهروندان، توصیه کرد: صاحبان مغازه‌ها و اماکن خصوصی با استفاده از قفل‌ها و تجهیزات حفاظتی مناسب، نصب دوربین مداربسته و تأمین روشنایی محل، فرصت ارتکاب سرقت را کاهش دهند.

همچنین از نگهداری وجوه نقد و اموال ارزشمند در محل کسب خودداری کرده و در صورت مشاهده افراد یا خودروهای مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.