مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: فردا، همه مدارس استان غیرحضوری برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- قدرت اله نظری اظهار کرد:پیرو تصمیم ستاد مدیریت بحران استان گلستان، با توجه به وضعیت جاری آب و هوا، همه مدارس استان گلستان در همه مقاطع فردا به صورت غیر حضوری خواهد بود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای گلستان

برچسب ها: مدارس ، غیرحضوری
خبرهای مرتبط
ساعت برنامه قرار اجتماع شبانه در شهر‌های گلستان تغییر کرد
دستگیری صاحب سگ حمله کننده به دانش آموز در علی آبادکتول
مدارس گلستان آکنده از عطر ایثار و شهادت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گلستانی ها از سفرهای غیرضروری تا پایان هفته خودداری کنند
بارش شدید باران در گرگان
گذشت مادر مقتول در گلستان؛ هشتمین پرونده در آستانه قصاص به سازش ختم شد
مدارس گلستان آکنده از عطر ایثار و شهادت
غربالگری بیش از ۳۳۵ هزار نفر در حوزه سلامت روان گلستان
مدارس گلستان فردا غیر حضوری است
آخرین اخبار
مدارس گلستان فردا غیر حضوری است
بارش شدید باران در گرگان
گذشت مادر مقتول در گلستان؛ هشتمین پرونده در آستانه قصاص به سازش ختم شد
غربالگری بیش از ۳۳۵ هزار نفر در حوزه سلامت روان گلستان
گلستانی ها از سفرهای غیرضروری تا پایان هفته خودداری کنند
مدارس گلستان آکنده از عطر ایثار و شهادت