مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: فردا، همه مدارس استان غیرحضوری برگزار می شود.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0642\u062f\u0631\u062a \u0627\u0644\u0647 \u0646\u0638\u0631\u06cc \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f:\u067e\u06cc\u0631\u0648 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u0633\u062a\u0627\u062f \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u062c\u0627\u0631\u06cc \u0622\u0628 \u0648 \u0647\u0648\u0627\u060c \u0647\u0645\u0647 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u0645\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0637\u0639 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u063a\u06cc\u0631 \u062d\u0636\u0648\u0631\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646