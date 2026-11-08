تیم فوتبال لیورپول در هفته دهم لیگ برتر انگلیس در خانه کریستال پالاس به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته دهم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال لیورپول در خانه کریستال پالاس به میدان رفت.

ینس لارسن در دقیقه ۳۳ دروازه لیورپول را باز کرد، اما این گل توسط VAR  رد شد.

لیورپول در دقیقه ۴۰ توسط الکسیس مک آلیستر به گل رسید تا پیروزی نیمه نخست این دیدار باشد.

با آغاز نیمه دوم در حالی که کریستال پالاس برای زدن گل دومش تلاش می‌کرد فلوریان ویرتز در دقیقه ۵۴ گل دوم قرمزپوشان را زد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

الکساندر ایساک در دقیقه ۸۹ گل سوم را زد.

در دقیقه ۵+۹۰ ادی انکتیا از روی نقطه پنالتی دروازه لیورپول را باز کرد تا یکی از گل‌های خورده جبران شود.

این دیدار با برتری ۳ - ۱ لیورپول به پایان رسید.

لیورپول با پیروزی مقابل کریستال پالاس ۱۸ امتیازی شد و به رده چهارم جدول رسید.

کریستال پالاس ۷ امتیازی ماند و با پیروزی ساندرلند مقابل چلسی به رده بیستم جدول سقوط کرد.

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، لیورپول ، کریستال پالاس
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