کاروان ایران در پانزدهمین دوره مسابقات جهانی کوراش در آستانه قزاقستان با کسب یک مدال طلا، سه نقره و ۹ برنز به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پانزدهمین دوره رقابت‌های کوراش قهرمانی جهان با حضور بیش از ۲۵۰ ورزشکار از ۷۲ کشور جهان در آستانه قزاقستان برگزار شد و تیم ایران با ۱۳ مدال رنگارنگ به کار خود در این رویداد معتبر پایان داد.

تیم ایران با ۱۶ ورزشکار در دو بخش مردان و زنان در این رویداد حضور یافته بود.

اسامی مدال‌آوران ایران بدین شرح است:

طلا

مسعود قوی‌بازو در وزن منفی ۱۲۰ کیلوگرم

نقره

زهرا باغچقی در وزن منفی ۴۸ کیلوگرم

لیلا سیاهوشی در وزن منفی ۵۲ کیلوگرم

ستایش جلال‌الدین در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم

برنز

مردان

ابوالفضل آشفته در منفی ۶۰ کیلوگرم

حمید چادرنشین در منفی ۶۶ کیلوگرم

سهراب رخشان در منفی ۷۳ کیلوگرم

رضا احمدزاده در منفی ۸۱ کیلوگرم

بهزاد اعتمادی در وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم

محمدرضا وحدانی در وزن مثبت ۱۲۰ کیلوگرم

پردیس عیدی‌وندی در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم

سارگل امیدوند در منفی ۷۰ کیلوگرم

سمانه خجسته در منفی ۸۷ کیلوگرم

الیاس علی‌اکبری، قهرمان بازی‌های آسیایی جاکارتا و قهرمان جهانی کوراش، سرمربی تیم کوراش مردان و مختار خورنگ مربی این تیم است. مصطفی دلیریان، قهرمان جهانی اوکراین، مدیر تیم‌های ملی کوراش و دبیر انجمن کوراش ایران نیز تیم ملی را با سرپرستی احمد خسرویار در این رقابت‌ها همراهی کرد.

در بخش بانوان نیز فاطمه برمکی، قهرمان جهان ۲۰۲۲ هندوستان، مربی تیم ملی کوراش ایران است.

 

برچسب ها: تیم کوراش ، مسابقات کوراش
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