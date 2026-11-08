وزارت ورزش و جوانان در پیامی از موفقیت تیم ملی وزنه‌برداری و رکورد شکنی علیرضا یوسفی در مسابقات جهانی سال ۲۰۲۶ نینگبو تقدیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی نینگبو چین، با کسب ۸ مدال شامل یک طلا، سه نقره و چهار برنز به کار خود پایان داد. شاگردان بهداد سلیمی در نهایت با کسب ۴۲۵ امتیاز در جایگاه سوم برترین تیم های جهان قرار گرفتند.

وزارت ورزش و جوانان در پیامی با تقدیر از تلاش تیم ملی وزنه‌برداری ایران در عرصه جهانی، کسب مدال طلای دوضرب و رکوردشکنی دسته فوق سنگین و مقام سوم تیمی ایران را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نتایج وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ نینگبو، با هشت مدال و کسب جایگاه سوم رده‌بندی تیمی، با ثبت رکوردی تازه در تاریخ این رشته همراه شد.

شکستن رکورد جهان در حرکت دوضرب و کسب مدال طلای این حرکت در دسته فوق‌سنگین از سوی علیرضا یوسفی، نقطه برجسته حضور ایران در این رقابت‌ها بود؛ دستاوردی که در کنار مدال‌های ارزشمند دیگر ملی‌پوشان، از ظرفیت و توان رقابتی وزنه‌برداری ایران حکایت دارد.

این موفقیت را به علیرضا یوسفی، دیگر مدال‌آوران و اعضای تیم ملی، کادر فنی و مدیریتی این فدراسیون و خانواده وزنه‌برداری کشور تبریک می‌گوییم و برای این مجموعه در ادامه مسیر قهرمانی بویژه در بازی‌های المپیک لس‌آنجلس آرزوی موفقیت داریم.

برچسب ها: مسابقات وزنه برداری ، وزنه برداری قهرمانی جهان
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