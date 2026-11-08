باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که در پی برخورد دو قطار با یکدیگر در استان جیزه مصر، دست‌کم چهار نفر کشته و ۸۸ نفر دیگر زخمی شدند.

وزارت حمل‌ونقل مصر می‌گوید که یکی از قطار‌ها از پشت با قطار دیگر برخورد کرد و در پی آن چند واگن از ریل خارج شدند.

وزارت بهداشت مصر اعلام کرده یکی از رانندگان قطار نیز در میان کشته‌شدگان این حادثه است.

این حادثه در منطقه العیاط، در حدود ۵۲ کیلومتری جنوب قاهره رخ داد. یکی از قطار‌ها عازم استان فیوم در جنوب‌غربی مصر و قطار دیگر در مسیر استان اسوان در جنوب این کشور بود. هنوز مشخص نیست کدام‌یک از دو قطار از ریل خارج شده است.

علت وقوع این حادثه تاکنون مشخص نشده است.

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر دستور داده است ابعاد سانحه بررسی و با هر فردی که قصور او در وقوع حادثه اثبات شود، برخورد شود.

پیش از این و در اواخر شهریور، در پی برخورد دو قطار باری در همین منطقه، راننده یکی از قطار‌ها و کمک‌راننده او زخمی شده بودند.

منبع: ایندیپندنت