باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر «موضع اصولی ایران در محکومیت نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن» تأکید کرد: «تداوم تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن، و محاصره اقتصادی و هوایی این کشور، مغایر با حقوق بین‌الملل و آموزه‌های اسلامی است.»

در ادامه این بیانیه آمده‌است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به‌ طور خاص حملات هوایی به زیرساخت‌های مدنی و مناطق غیرنظامی، از جمله حملات هوایی مورخ ۱۵ آبان ( ۶ نوامبر) به بازار عمومی الحضاره در منطقه الوزاعیه استان تعز یمن که منجر به شهادت ۳۳ یمنی بی‌گناه از جمله ۱۳ کودک معصوم و مجروح‌شدن ده‌ها نفر دیگر شد، همچنین حملات هوایی به روستای الشریه در شهرستان بنی‌حشیش در شرق استان صنعا که منجر به شهادت ۳۳ نفر از جمله چندین کودک و زن گردید و نیز هدف قرار دادن اعضای تیم رسانه‌ای شبکه المسیره یمن در حین فعالیت خبری، را شدیداً محکوم می‌کند. این حملات نه تنها آشکارا خلاف بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است بلکه نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و مصداق جنایت جنگی است.»

این بیانیه در پایان تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان می‌کند که درگیری میان عربستان و یمن باید هرچه سریع‌تر با گفتگوی بین طرفین بر مبنای نقشه راه تفاهم شده بین آنها پایان یابد و لازمه این امر توقف فوری حملات نظامی، پایان کامل محاصره و احترام به حق تعیین سرنوشت مردم یمن است.»