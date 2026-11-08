جلسه امروز کارگروه رفع موانع تولید استان درحالی برگزار شد که مساله اصلی جلسه به مسائل حوزه آرد وگندم استان مرتبط شد.





باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ در این جلسه کارگروه رفع موانع تولید مانند تمام جلسات دیگرضمن بررسی موانع کار تولید دراستان جلسه به بحث درخصوص تولید درشرایط خاص جنگی ادامه یافت.

حسینی نژاد رئیس صمت شمال کرمان دراین نشست با اشاره به اینکه، بحث شرایط جنگی و کمک برای جلوگیری از تعدیل نیرو در واحد‌ها از مسائل مهم ماست، گفت: برای اینکه واحد‌های تولیدی کف عرضه‌ای در بورس داشته باشند برخی شرایط را باید رعایت کنند واز آنجایی که معمولا تکمیل زنجیره ارزش افزوده را برای فولاد‌ها در استان داریم، برای عرضه بورسی دچار مشکل می‌شوند.

وی تصریح کرد: قیمت تمام شده محصولات این صنایع نیز باید کارشناسی وحتی بازنگری شود.

وی گفت: بحث قاچاق سازمان یافته برای خودروسازی راین چندسال قبل مطرح شد که از این جرم تبرئه شدند، اما اکنون به سبب تعیین تکلیف وبدهی ۱۶۸ میلیارد تومانی با تغزیرات حکومتی وگمرک مشکلاتی دارند که باید این مشکل بررسی شود.

مشکلات تسهیلات، فیبر نوری، برق و گاز از موانع کار تولید برخی واحدها مطرح شد که توسط مدیران مربوط پاسخ داده شد.

غلامرضا سالاری معاون اقتصادی استاندار نیز دراین نشست با اشاره به اینکه باید ظرفیت تولیدکارخانجات آرد ۸ گانه استان مشخص شود، اظهار کرد: ما مجوز دو کارخانه آرد را در غرب وجنوب استان دادیم با این شرط که خودشان گندم مورد نیاز کارخانه را تامین کنند، اما اکنون برای کارگروه رفع موانع تولید درخواست اختصاص سهمیه گندم می‌فرستند!

وی افزود: درحالی که کیسه آرد ۱۱۰ تا ۱۹۰ هزار تومان قیمت به عشایرو روستاییان تحویل داده می‌شود که هزینه تولید این کیسه آرد قریب ۳ میلیون تومان است.

سالاری بیان کرد: ما نانوایی سراغ داریم که ۷ تن سهمیه آرد دارد و ۲۱ تن نیز سهمیه شناور گرفته است اما تولید نان را به سمت فروش آرد برده است، یا در منطقه جازموریان درجنوب استان سال قبل کیسه آرد ۷۰۰ هزارتومان بود و درخیابان امام کرمان همان کیسه یک میلیون تومان قیمت داشت امسال درجازموریان اتفاقی شبیه قاچاق بنزین رخ داده وآرد کیسه‌ای تا ۳ میلیون تومان قیمت خورده وتبدیل به کالای قاچاق شده است.

اما در پایان نشست سالاری معاون اقتصادی استاندار درخصوص نحوه مدیریت جلسات رفع موانع تولید به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: رفع موانع تولید مصوبه کلی ندارد بلکه هرواحد تولیدی مشکلی دارد درحوزه جهاد کشاوری یا صمت شمال یا جنوب، دانشگاه علوم پزشکی یا هر دستگاه اجرایی باشد به دو دستگاه جهاد وصمت که دبیرکمیته رفع موانع تولید هستند مراجعه کرده ومشکل را بیان می‌کند.

وی افزود: واحد‌های تولیدی با هر میزان شغل ایجاد شده، چون پروانه تولیدی دارند می توانند به دبیر کارگروه مراجعه کنند که این مساله شامل حال همه کارآفرینان می‌شود.

سالاری بیان کرد: مشکل مدنظر در کمیته‌های اولیه کارشناسی وبعد به کارگروه اصلی استان به ریاست استاندار ونیابتا معاون اقتصادی وی ارجاع می‌شود.

وی گفت: هر مصوبه این کارگروه لازم الاجراست، چون قانون آن را تکلیف کرده واگر دستگاهی مصوبه را اجرا نکند به عنوان ترک فعل به دادستان ارجاع شده و با مجازات‌های مختلف رو‌به‌رو می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار بیان کرد: حتی ۹۹ درصد هم خیر که باید ۱۰۰ درصد مصوبات ما اجرا شود دلیل هم این است دادستان کل کشور اخیرا به کلیه دستگاه‌ها مصوبه کرده مصوبات کارگروه رفع موانع تولید کشور واستان‌ها برای حمایت از تولید واشتغال لازم الاجراست.

وی تاکید کرد: در شرایط جنگی هم مصوبات جدی‌تر گرفته شده وهم درصورت تخلف اشد مجازات در نظر گرفته می‌شود.

سالاری افزود: خوشبختانه تاکنون مصوبه اجرا نشده نداشتیم توسط مدیران، اما برخی دستگاه‌ها ممکن است مصوبه را اجرا نکرده باشند که با تذکر ما آن مساله را رفع کرده‌اند.

حضور نماینده‌ای از دادگستری استان ودیگر دستگاه‌های تاثیرگذار برتولید دراین جلسات رفع موانع تولید می‌تواند کارگشای امور باشد به شرط آنکه بقیه اعضا هم دلسوزانه در مباحث تولیدی استان اظهار نظر کنند.

در جلسه امروز چند مورد مشکلات تولیدی با جدیت رئیس جلسه وتوبیخ مدیرانی که ضعیف عمل کردند در نهایت با مصوبه محکم وارد مرحله اجرا شد.

اما نباید از این نکته غافل بود که مدیریت برخی جلسات مدیران استان و تصمیمات کارگروه‌ها با بی نظمی‌هایی رو‌به‌رو است که استاندار ومعاونین وی باید دقت بیشتری روی این مساله کنند.

حتی گاهی مصوبات کم ارزشی درکارگروه مطرح می‌شود که می‌توانست درکمیته‌های اولیه تعیین تکلیف شود ووقت مدیران را در ساعت کاری که باید در محل خدمت خود حضور داشته باشند، نگیرد.

کارگروه رفع موانع تولید استان کرمان جز کارگروههای نمونه کشوری است.