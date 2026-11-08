ضربه سنگین پلیس آذربایجان غربی به سوداگران مرگ/ کشف ۵ تن مواد مخدر در ۸ ماه اخیر

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جمال سلمانی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با تشریح جزئیات اقدامات اخیر پلیس برای پاکسازی مناطق آلوده از لوث مواد مخدر، اظهار کرد: در ادامه سلسله عملیات‌های طرح آرامش در شهر مرحله سی‌ و یکم این طرح طی ۴ شبانه‌روز با اشراف اطلاعاتی دقیق و عملیات‌های هدفمند اجرا شد.

وی افزود: در این عملیات گسترده ضمن انهدام ۶ باند فعال در حوزه قاچاق و توزیع مواد مخدر، بیش از ۲۰۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد. سلمانی گفت: در این عملیات ۱۵ قاچاقچی حرفه‌ای و ۱۷۸ خرده‌فروش دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شدند.

وی با تأکید بر اهتمام پلیس در جمع‌آوری معتادان متجاهر و کاهش آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح ۳۵۰ نفر معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و برای سیر مراحل درمان و بازپروری به مراکز مجاز ترک اعتیاد منتقل شدند.

به گفته فرمانده انتظامی استان توقیف ۱۶ دستگاه خودروی حامل مواد مخدر، کشف یک‌هزار و ۶۵۹ عدد قرص غیرمجاز و پلمب ۲ واحد صنفی متخلف که در پوشش‌های مختلف به فعالیت‌های غیرقانونی در زمینه مواد مخدر می‌پرداختند، از دیگر دستاوردهای این مرحله از طرح بوده است.

سردار سلمانی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد هشت‌ماهه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اشاره کرد و گفت: با تداوم اقدامات اطلاعاتی و عزم جدی کارکنان گمنام پلیس در هشت ماهه سال جاری بیش از ۵ تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با سوداگران مرگ از اولویت‌های اصلی مأموریتی پلیس است و ما با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و همکاری مردم اجازه نخواهیم داد امنیت و سلامت جامعه هدفِ اقدامات شوم قاچاقچیان قرار گیرد.