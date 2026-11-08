باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه به چه صورت است؟ + فیلم

آمریکا با اعزام ناو‌های جدید و جابه‌جایی گروه‌های رزمی دریایی، تحرکات نظامی خود در غرب آسیا را ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه به وقت ایران از شبکه خبر آخرین وضعیت تحرکات نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا و اقدامات نیروهای مسلح کشور در تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفت.

مطالب مرتبط
وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه به چه صورت است؟ + فیلم
young journalists club

پهپاد‌های گران‌قیمت آمریکا یکی پس از دیگری در تیررس ایران + فیلم

وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه به چه صورت است؟ + فیلم
young journalists club

آمریکایی‌ها و باتلاق هرمز + فیلم

وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه به چه صورت است؟ + فیلم
young journalists club

اعتراضات گسترده در اروپا در پی افزایش هزینه‌های زندگی و پیامد‌های جنگ علیه ایران + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
چربی خوب و بد بدن را بشناسیم؛ HDL و LDL زیر ذره‌بین متخصص تغذیه + فیلم
۱۰۰۴

چربی خوب و بد بدن را بشناسیم؛ HDL و LDL زیر ذره‌بین متخصص تغذیه + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
 پروژه مشروعیت‌بخشی دوباره اینترنشنال به تجاوز و جنایات جنگی + فیلم
۹۶۵

 پروژه مشروعیت‌بخشی دوباره اینترنشنال به تجاوز و جنایات جنگی + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
زمین‌لرزه ۵.۷ ریشتری در ژاپن؛ ۲۲ نفر مصدوم شدند + فیلم
۷۹۹

زمین‌لرزه ۵.۷ ریشتری در ژاپن؛ ۲۲ نفر مصدوم شدند + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
چوبک؛ راز تهیه بستنی زمستانی سنتی قائن + فیلم
۶۳۸

چوبک؛ راز تهیه بستنی زمستانی سنتی قائن + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
خشم مردمی علیه سیاست‌های جنگ افروزانه آمریکا + فیلم
۶۳۰

خشم مردمی علیه سیاست‌های جنگ افروزانه آمریکا + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha