مدیر روابط عمومی مترو تهران و حومه از عادی بودن وضعیت ایستگاه‌های مترو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی زند در پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی با ادعای آب‌گرفتگی در مترو تهران، ضمن تکذیب انتساب این تصاویر به شبکه متروی تهران اظهار کرد: بررسی‌های فنی و کارشناسی نشان می‌دهد تصاویر منتشرشده در این کلیپ، هیچ‌گونه تناسب و ارتباطی با ایستگاه‌ها، ابنیه و تأسیسات متروی تهران ندارد و فضاسازی صورت‌گرفته با واقعیت منطبق نیست.

وی با اشاره به وضعیت شبکه مترو در پی بارندگی‌های اخیر افزود: در روز‌های اخیر، تنها نفوذ محدود آب‌های سطحی از سطح خیابان به محوطه بیرونی ایستگاه رخ داد که بلافاصله با حضور تیم‌های تخصصی و هماهنگی ستاد بحران شرکت بهره‌برداری مترو با مدیریت بحران شهرداری تهران، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و به‌طور کامل کنترل شد و هیچ‌گونه خللی در سرویس‌دهی ایجاد نکرد.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه مشکل جدی یا حادی در هیچ‌یک از ایستگاه‌های خطوط هفت‌گانه گزارش نشده است، گفت: تمامی خطوط مترو در وضعیت عادی و پایدار قرار دارند.

زند در پایان خاطرنشان کرد: متروی تهران و حومه همواره در شرایط جوی نامساعد و با افزایش بارندگی‌ها، در آماده‌باش کامل قرار دارد تا با به‌کارگیری حداکثر ظرفیت، به شهروندان خدمت‌رسانی کند. از اصحاب رسانه و شهروندان گرامی انتظار می‌رود پیش از بازنشر چنین محتواهایی، صحت اخبار را از طریق کانال‌های رسمی شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه پیگیری کنند.

منبع: مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه

برچسب ها: مترو ، آب گرفتگی
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