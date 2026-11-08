باشگاه خبرنگاران جوان – راه آهن رشت – آستارا که حدود ۱۶۲ کیلومتر طول دارد، آخرین حلقه تکمیل نشده مسیر ریلی کریدور بین المللی شمال – جنوب در خاک ایران محسوب می‌شود. با اجرای این طرح ملی، راه آهن ایران به شبکه ریلی قفقاز در روسیه متصل می‌شود تا کریدور شمال - جنوب بدون وقفه تکمیل شود؛ با راه اندازی این خط زمان حمل کالا از سن پترزبورگ روسیه به بمبئی هند از ۴۵ روز به حدود ۱۰ روز کاهش خواهد یافت. همچنین علاوه بر جابه‌جایی بار، ظرفیت انتقال سالانه یک تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر و ۱۵ میلیون تن کالا را ایجاد کند.

برآورد اولیه ساخت راه آهن رشت – آستارا، ۱.۶ میلیارد یورو تخمین زده شد و بر اساس توافق ۱۴۰۲ تهران و مسکو مقرر شد توسط روسیه تامین شود؛ طبق برنامه اولیه قرار بود این خط آهن ظرف ۳ سال تکمیل و بهره‌برداری و تکمیل نهایی تا سال ۲۰۳۰ به اتمام برسد.

تحویل کامل مسیر ریلی رشت – آستارا به طرف روس

عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌ آهن، بنادر و فرودگاه‌ها در تشریح امضای سند تحویل باقیمانده اراضی کل مسیر راه‌آهن رشت – آستارا گفت: سال گذشته ۱۲۵ کیلومتر از مسیر این خط آهن به طرف روس تحویل داده شد و امسال با امضای سند رسمی ۳۷ کیلومتر باقیمانده اراضی مسیر برای تکمیل مطالعات و نقشه‌برداری تحویل داده شد. با تحویل اراضی باقیمانده، امکان دسترسی طرف روس به تمامی محدوده مسیر برای تکمیل مطالعات فراهم شد.

به گفته او، دوره ساخت راه‌ آهن رشت – آستارا، ۳ تا ۴ سال پیش‌بینی شده است و تکمیل این طرح تأثیر قابل‌توجهی بر توسعه حمل و نقل بار و مسافر در حوزه قفقاز، اوراسیا و ایران خواهد داشت.

شعام توافقنامه ساخت خط آهن رشت – آستارا را تصویب کرد

هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور هم امروز در گفت‌و‌گویی با یادآوری اینکه توافقنامه ساخت خط آهن رشت – آستارا بایستی در مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی به تصویب می‌رسید، اظهار داشت: یکی از درخواست‌های طرف روسی این بود که ما هم مانند آنها توافقنامه را در مجلس مصوب کنیم. در این راستا با پیگیری‌های صورت گرفته، خوشبختانه شعام این توافقنامه را هفته گذشته مصوب کرد.

او با بیان اینکه از این به بعد کار‌های اجرایی این طرح با سرعت بیشتر پیش خواهد رفت، افزود: چهارشنبه گذشته ۳۷ کیلومتر باقیمانده اراضی مسیر خط‌ آهن رشت– آستارا به شرکت روسی تحویل شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به این ترتیب کل مسیر ۱۶۲ کیلومتری این طرح برای انجام مطالعات و بررسی‌های میدانی مورد نیاز تحویل داده شده است. بازوند تأکید کرد: در فرآیند مطالعات از توان مهندسان داخلی استفاده خواهد شد. او با اشاره به اهمیت راه‌ آهن رشت –آستارا در تکمیل کریدور ریلی شمال – جنوب، این طرح را یکی از محور‌های مهم همکاری‌های بین‌المللی در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور و منطقه خاورمیانه اعلام کرد.

قرارداد راه‌ آهن رشت – آستارا در آستانه نهایی شدن

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه نیز امروز در گفت‌و‌گویی اعلام کرد: به زودی شاهد نهایی شدن قرارداد راه‌ آهن رشت – آستارا در تکمیل راهگذر ریلی شمال – جنوب خواهیم بود. او افزود: قدم‌های نهایی برای این موضوع برداشته شده و مجوز‌های لازم هم صادر شده است.

آخرین حلقه تکمیل نشده کریدور شمال – جنوب در ایران

راه آهن رشت – آستارا بخشی از کریدور راهبردی شمال – جنوب در خاک ایران است که می‌تواند جایگاه گیلان و ایران را در مسیر تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی پررنگ‌تر کند. با اجرای این طرح، حلقه‌ای مهم از زنجیره ترانزیتی شمال – جنوب تکمیل می‌شود و مسیری برای عبور کالا، رونق تجارت و پیوند ایران با بازار‌های منطقه گشوده خواهد شد.

با واگذاری اراضی باقیمانده مسیر ریلی رشت – آستارا به پیمانکار روسی و تصویب توافقنامه، در حال حاضر این طرح یک گام دیگر به اجرا نزدیک شده است.