باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای گسترش فرصت‌های آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان مستعد مناطق مختلف استان، طرح بهره‌مندی جامعه هدف کمیته امداد البرز از بستر آموزش مجازی اجرایی شد.

این سامانه آموزشی امکان دسترسی به محتوای کمک‌آموزشی استاندارد را در تمامی مقاطع تحصیلی، از دوره ابتدایی تا متوسطه فراهم کرده است؛ بستری که به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا برای تقویت بنیه علمی، آمادگی در امتحانات نهایی، شرکت در آزمون‌های مدارس استعدادهای درخشان و کنکور سراسری از محتوای تخصصی آن استفاده کنند.

افزون بر این، در قالب اجرای این طرح حمایتی، تمهیدات ویژه‌ای برای رفع موانع ارتباطی دانش‌آموزان اندیشیده شده است؛ بر همین اساس، سیم‌کارت ویژه نوجوانان به‌صورت رایگان در اختیار این دانش‌آموزان قرار گرفته و امکان استفاده از اینترنت با تخفیف ویژه برای دسترسی پایدار به خدمات سامانه فراهم شده است.

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و آموزش‌های مجازی، گامی مؤثر در جهت کاهش شکاف‌های آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان تحت حمایت به شمار می‌رود تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل محدودیت‌های مالی از تحصیل باکیفیت بازنماند.