سخنگوی سپاه پاسداران مستند «نقاش آسمان» را نمونه‌ای موفق از انعکاس زندگی و کارنامه شهید محمود باقری، فرمانده موشکی نیروی هوافضا دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم رونمایی از مستند «نقاش آسمان» که به زندگی و کارنامه شهید محمود باقری، فرمانده موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران می‌پردازد، درباره این مستند گفت: ویژگی تمام مستند‌ها این است که می‌توانند حداقل یا حداکثر ویژگی‌های شخصیتی، رفتاری، منشی و تخصصی یک نفر را منتقل کنند.

سردار محبی ادامه داد: ما باید این واقعیت را بپذیریم که هیچ مستندی قادر نیست آنچه واقع بوده، منعکس کند. الحمدالله مستند «نقاش آسمان» توانسته در حد قابل قبول به جنبه‌های مختلف شخصیتی شهید باقری بپردازد. بنابراین، این مستند موفق عمل کرده و توانسته ماموریت خود را به خوبی انجام دهد.

برچسب ها: شهید باقری ، سیمرغ ، صنعت هوافضا
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