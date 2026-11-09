باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - وضعیت پل موقت جهادگران و ظاهر نامناسب آن در یکی از نقاط مهم گردشگری خرم‌آباد، به یکی از محور‌های مطرح‌شده در گفت‌وگوی اخیر با شهردار خرم‌آباد تبدیل شد؛ موضوعی که با توجه به جایگاه این محدوده در سیمای شهری و رفت‌وآمد شهروندان و گردشگران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بارانی بیرانوند، شهردار خرم‌آباد، با اشاره به وضعیت فعلی پل جهادگران تأکید کرد که شرایط موجود این سازه در شأن مرکز استان نیست و شهرداری برای اجرای پروژه جدید این پل برنامه‌ریزی کرده است.

به گفته وی، مقدمات اجرای طرح جدید در دستور کار قرار گرفته و قرار است طی روز‌ها یا هفته‌های آینده، مراسم کلنگ‌زنی پروژه برگزار شود؛ موضوعی که در صورت تحقق، می‌تواند گامی مهم در راستای ساماندهی این محدوده و بهبود منظر شهری خرم‌آباد باشد.

ساماندهی رودخانه و محدوده پل‌ها در دستور کار شهرداری

شهردار خرم‌آباد در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی محدوده رودخانه اشاره کرد و از خروج نخاله‌های ساختمانی از بخش‌هایی از بستر رودخانه خبر داد.

بارانی بیرانوند همچنین از انجام اقدامات عمرانی در محدوده پل‌های قاضی و افلاک سخن گفت؛ اقداماتی که با هدف بهبود وضعیت زیرساختی و ساماندهی بخش‌هایی از این محدوده شهری دنبال می‌شود.

تسریع در تکمیل عرشه پل قاضی با تغییر ترکیبات بتن

وی در تشریح آخرین وضعیت پل قاضی نیز اظهار کرد که با اعمال تغییراتی در ترکیبات بتن و تسریع در فرآیند اجرایی، امکان تکمیل عرشه این پل در مدت‌زمان کوتاه‌تری فراهم شده است.

این اقدام در راستای سرعت‌بخشیدن به روند اجرای پروژه و پیشبرد عملیات عمرانی پل انجام شده است.

چشم‌انتظاری شهروندان برای تحقق وعده پروژه جدید

با این حال، پل جهادگران همچنان یکی از نقاطی است که وضعیت ظاهری و عمرانی آن نیازمند تعیین تکلیف جدی است. قرار گرفتن این پل در یکی از محدوده‌های مهم گردشگری شهر، اهمیت اجرای طرحی متناسب با هویت و جایگاه خرم‌آباد را دوچندان می‌کند.

اکنون باید دید وعده برگزاری مراسم کلنگ‌زنی طی روز‌ها یا هفته‌های آینده چه زمانی به مرحله اجرا می‌رسد و پروژه جدید پل جهادگران با چه مشخصات فنی، اعتباری و زمان‌بندی وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

بی‌تردید، آنچه شهروندان و گردشگران انتظار دارند، صرفاً آغاز یک پروژه عمرانی نیست، بلکه اجرای طرحی اصولی، زیبا و ماندگار است که بتواند علاوه بر رفع مشکلات موجود، به ارتقای سیمای شهری و زیبایی یکی از نقاط مهم گردشگری خرم‌آباد کمک کند.