باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - یکی از مطالبات جدی شهروندان خرم‌آباد در جریان گفت‌وگو با شهردار، تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در محدوده طرح تعریض کوی جهادگران بود؛ موضوعی که به گفته یکی از شهروندان، سال‌هاست به دغدغه‌ای جدی برای مالکان این محدوده تبدیل شده و محدودیت‌های ناشی از اجرای طرح، امکان تصمیم‌گیری درباره ساخت‌وساز و تعیین تکلیف املاک را برای آنان دشوار کرده است.

این بلاتکلیفی طولانی‌مدت در حالی ادامه دارد که اجرای طرح تعریض معابر کوی جهادگران می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت تردد، تسهیل دسترسی و ارتقای شرایط زندگی ساکنان این محدوده داشته باشد.

بارانی بیرانوند، شهردار خرم‌آباد، در واکنش به این مطالبه مردمی با تأیید اهمیت موضوع، اجرای طرح تعریض و اتصال دو مسیر ۳۵ متری را اقدامی مؤثر در تحول وضعیت ترافیکی و زندگی شهروندان دانست.

وی با اشاره به ضرورت تملک املاک واقع در مسیر اجرای طرح اظهار کرد که تحقق این پروژه نیازمند تأمین منابع مالی است و شهرداری باید اعتبار مورد نیاز برای خرید و تملک املاک را پیش‌بینی کند.

تملک املاک؛ چشم‌انتظار اعتبار در بودجه ۱۴۰۶

شهردار خرم‌آباد با اشاره به محدودیت‌های مالی موجود اعلام کرد که موضوع تأمین اعتبار برای تملک املاک کوی جهادگران در برنامه‌های سال ۱۴۰۶ شهرداری مورد توجه قرار خواهد گرفت.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مالکان املاک واقع در محدوده طرح، سال‌هاست منتظر تعیین تکلیف وضعیت دارایی‌های خود هستند و مشخص نبودن زمان اجرای طرح، شرایط تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای آینده املاک را برای آنان دشوار کرده است.

بارانی بیرانوند همچنین تصریح کرد که با توجه به پیش‌بینی نشدن اعتبار لازم در بودجه سال جاری، بعید است عملیات تملک املاک در همین سال به نتیجه برسد؛ موضوعی که به معنای ادامه انتظار مالکان برای روشن شدن سرنوشت املاکشان خواهد بود.