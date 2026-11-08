باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از یاسر آسانی، بازیکن باشگاه استقلال تهران و شجاع خلیل‌زاده، بازیکن باشگاه تراکتور، به همراه سرپرست و مسئول فرهنگی باشگاه تراکتور دعوت کرد تا روز چهارشنبه در این کمیته حضور یابند.

بر این اساس، یاسر آسانی به دلیل اتفاقات دیدار تیم‌های استقلال تهران و استقلال خوزستان و شجاع خلیل‌زاده نیز به دلیل اتفاقات دیدار تیم‌های تراکتور و خیبر خرم‌آباد از هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر، روز چهارشنبه در کمیته انضباطی حضور خواهند یافت.

همچنین سرپرست و مسئول فرهنگی باشگاه تراکتور نیز در ارتباط با اتفاقات دیدار این تیم مقابل خیبر خرم‌آباد به کمیته انضباطی دعوت شده‌اند.