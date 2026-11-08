باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت زنده‌یاد کوروش زارعی، را تسلیت گفت.

پیام وی به زیر شرح است:

درگذشت هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، زنده‌یاد کوروش زارعی، موجب تأثر و اندوه شد.

فقدان هنرمندانی که سالیان عمر خویش را در پیوند با فرهنگ و هنر این سرزمین سپری کرده‌اند، تنها اندوهی برای خانواده و نزدیکان آنان نیست؛ جامعه هنری نیز در سوگ بخشی از خاطره و تجربه خویش می‌نشیند. آنچه از یک عمر کوشش در عرصه هنر بر جای می‌ماند، میراثی است که با خاموشی چراغ عمر هنرمند، به پایان نمی‌رسد و در حافظه فرهنگی جامعه استمرار می‌یابد.

اینجانب درگذشت آن زنده‌یادِ هنرمند را به خانواده ارجمند ایشان، همکاران و همراهان آن فقید و جامعه هنر‌های نمایشی کشور تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و آمرزش الهی و برای بازماندگان، شکیبایی و آرامش خواستارم.

امید دارم که شاگردان زنده‌یاد کوروش زارعی، اقدامات آن هنرمند و مدیر فرهنگی فقید را در توسعه و حمایت از تئاتر آیینی و مقاومت و گسترش هنر‌های نمایشی در میان جوانان متعهد این مرز و بوم تداوم بخشند.