باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پرونده تعهدات اجرا نشده برخی تعاونی‌های مسکن در خرم‌آباد، پس از سال‌ها بلاتکلیفی همچنان یکی از موضوعات مهم و مطالبه‌برانگیز شهروندان است؛ تعاونی‌هایی که به گفته شهردار خرم‌آباد، با وجود دریافت مبالغی از اعضا برای آماده‌سازی زمین‌ها و اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز، پس از گذشت بیش از ۲۰ سال هنوز نتوانسته‌اند به بخشی از تعهدات خود عمل کنند.

بارانی بیرانوند، شهردار خرم‌آباد، در جریان گفت‌وگوی اخیر خود با اشاره به مشکلات موجود در برخی پروژه‌های تعاونی‌های مسکن، از ورود شهرداری به بخش‌هایی از این پروژه‌ها خبر داد و تأکید کرد که در مواردی، مدیریت شهری برای رفع مشکلات مردم اقداماتی را انجام داده که اساساً اجرای آنها بر عهده تعاونی‌ها بوده است.

وی در این زمینه به پروژه‌های مسکن مهر، شهرک بسیجیان و اراضی جنوب شهر اشاره کرد و عملکرد برخی تعاونی‌ها در زمینه انجام تعهدات مربوط به آماده‌سازی اراضی و تأمین زیرساخت‌ها را مورد انتقاد قرار داد.

پروژه ۱۲۰۰ واحدی ارتش؛ جدول‌گذاری در جریان، آسفالت به نیمه رسید

یکی از پروژه‌هایی که شهردار خرم‌باد به آن اشاره کرد، محدوده یک‌هزار و ۲۰۰ واحدی ارتش است؛ پروژه‌ای که عملیات جدول‌گذاری در آن در حال انجام بوده و به گفته بارانی بیرانوند، حدود ۵۰ درصد عملیات آسفالت آن نیز به اجرا درآمده است.

این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که آماده‌سازی معابر و تأمین زیرساخت‌های شهری از جمله مطالبات مهم ساکنان این محدوده به شمار می‌رود و تکمیل آنها می‌تواند در بهبود وضعیت تردد و کیفیت زندگی شهروندان تأثیرگذار باشد.

از شهرک بسیجیان تا اراضی ۸۰ هکتاری پگاه و رزم‌آوران

شهردار خرم‌آباد همچنین از اقدامات عمرانی شهرداری در شهرک بسیجیان و محدوده ۸۰ هکتاری پگاه و رزم‌آوران خبر داد.

به گفته وی، عملیات جدول‌گذاری، آسفالت، آماده‌سازی معابر و مدیریت دفع آب‌های سطحی در این محدوده‌ها از جمله اقداماتی است که شهرداری برای کاهش مشکلات شهروندان دنبال کرده است.

مدیریت آب‌های سطحی و آماده‌سازی معابر، به‌ویژه در مناطقی که با کمبود زیرساخت‌های شهری مواجه هستند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ چراکه نبود شبکه مناسب هدایت آب و معابر استاندارد می‌تواند مشکلات متعددی برای ساکنان ایجاد کند.

شهرداری میان تعهدات تعاونی‌ها و مطالبات مردم؛ چرا شهروندان باید هزینه بلاتکلیفی را بپردازند؟

بارانی بیرانوند با تأکید بر ضرورت کاهش مشکلات شهروندان، هدف از ورود شهرداری به این پروژه‌ها را جلوگیری از گرفتار شدن مردم در اختلافات و دعواهای حقوقی میان تعاونی‌ها و دستگاه‌های مسئول عنوان کرد.

این رویکرد در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از شهروندان پس از سال‌ها انتظار برای آماده‌سازی اراضی و برخورداری از خدمات اولیه شهری، همچنان با مشکلاتی در زمینه آسفالت، جدول‌گذاری، دسترسی مناسب و دفع آب‌های سطحی مواجه هستند.

از یک سو، تعهدات برخی تعاونی‌ها به گفته شهردار همچنان اجرا نشده و از سوی دیگر، شهروندان برای برخورداری از حداقل زیرساخت‌های شهری چشم‌انتظار اقدامات دستگاه‌های مسئول هستند