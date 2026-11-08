باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - شهرام خیری، مسئول امور ورزشی مرکز حمایت از ایثارگران و جانبازان، از برنامه این مجموعه برای فعالیت در ۳۳ رشته ورزشی خبر داد.

خیری با اشاره به صدور احکام مسئولیت برای تعدادی از اعضای این مرکز اظهار کرد: مسئولان کمیته‌های فوتسال، بسکتبال، والیبال و اصحاب رسانه نیز معرفی شده‌اند.

بر اساس احکام صادرشده، موسوی‌تبار به‌عنوان رئیس کمیته فوتسال، مسعود قربانی به‌عنوان رئیس کمیته بسکتبال، دکتر کاظمی به‌عنوان رئیس کمیته والیبال و رشوند به‌عنوان رئیس کمیته اصحاب رسانه منصوب شده‌اند.

مسئول امور ورزشی این مرکز ابراز امیدواری کرد با همکاری اعضا، زمینه حضور ورزشکاران این مجموعه در رقابت‌های ملی و بین‌المللی و کسب افتخار برای آنان فراهم شود.