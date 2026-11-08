حماس با اشاره به وخامت شرایط آوارگان غزه در سرمای زمستان، اعلام کرد رژیم صهیونیستی همچنان مانع ورود تجهیزات ضروری برای سرپناه دادن به مردم می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس با اشاره به بحران انسانی در نوار غزه که در فصل سرما رو به وخامت گذاشته است، در بیانیه‌ای اعلام کرد رژیم صهیونیستی همچنان مانع ورود تجهیزات اسکان، مصالح و لوازم بازسازی و همچنین ماشین‌آلات مورد نیاز برای مقابله با پیامد‌های ویرانی‌ها در نوار غزه می‌شود.

این جنبش از میانجی‌ها و شورای صلح خواست بر رژیم صهیونیستی فشار بیاورند تا پروتکل انسانی مربوط به نوار غزه را اجرا کند.

پیش از این، اجا لحبیب، کمیسر اتحادیه اروپا در امور برابری، آمادگی و مدیریت بحران نیز خواستار تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه بیشتر به نوار غزه شد.

این درخواست‌ها در حالی مطرح شده است که بارش شدید باران و آب‌گرفتگی اردوگاه‌های آوارگان، شرایط زندگی خانواده‌هایی را که پیش‌تر نیز با بحران شدید انسانی مواجه بودند، وخیم‌تر کرده است.

لحبیب در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در غزه، خانواده‌ها با قابلمه و ماهیتابه آب را از چادر‌های خود بیرون می‌ریزند».

او با اشاره به آب‌گرفتگی اردوگاه‌های محل اسکان آوارگان فلسطینی، گفت بارندگی شرایطی را که پیش از این نیز غیرقابل تحمل بود، وخیم‌تر کرده است.

بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رسانی غزه، طوفان‌هایی که از اواخر روز جمعه آغاز شدند، حدود ۷۰ هزار چادر محل اسکان آوارگان فلسطینی را دچار آب‌گرفتگی کردند. آسیب‌دیدگی زیرساخت‌ها و کمبود تجهیزات امدادی نیز عملیات کمک‌رسانی را با دشواری مواجه کرده است.

آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) نیز روز پنجشنبه اعلام کرد حدود یک میلیون و ۹۸۰ هزار نفر در نوار غزه به سرپناه و دیگر اقلام ضروری نیاز دارند؛ آماری که ابعاد نیاز‌های بشردوستانه در این منطقه را در آستانه فصل زمستان نشان می‌دهد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نوار غزه ، جنبش حماس ، بارش شدید
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