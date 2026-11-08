آیین معارفه دبیر حلقه میانی مطالبه‌گری و اطلاعات مردمی استان فارس با حضور آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه شیراز، حمید آذربو، مسئول برنامه ملی مطالبه‌گری و اطلاعات مردمی قرارگاه فرهنگی اجتماعی قرب بقیةالله (عج)، و جمعی از مسئولان در حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ (ع)، سومین حرم اهل‌بیت (ع)، برگزار شد.

در این مراسم، با اهدای حکمی از سوی حمید آذربو، حمیدرضا شیروانی به عنوان دبیر جدید حلقه میانی مطالبه‌گری و اطلاعات مردمی استان فارس منصوب و معرفی شد؛ انتصابی که با هدف تقویت ظرفیت‌های مردمی، شناسایی و احصای مسائل و مشکلات اجتماعی، ساماندهی مطالبات و مطالبه‌گران و توسعه سازوکار‌های ارتباطی میان مردم و مسئولان صورت گرفته است.

مطالبه‌گری به ادبیات تخصصی و مهارت نیاز دارد

آیت‌الله لطف‌الله دژکام در این آیین با تأکید بر ضرورت توجه به ادبیات و مهارت‌های مطالبه‌گری اظهار کرد: مطالبه‌گری نیازمند ادبیات خاص و مهارت لازم است و همان‌گونه که پیش‌تر نیز در خطبه‌های نماز جمعه اشاره کرده‌ام، باید روی ادبیات مطالبه‌گری کار شود تا ضمن تحقق مطالبه‌گری صحیح، این حرکت با جریان دشمن مخرج مشترک پیدا نکند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به ضرورت اثربخشی مطالبه‌گری افزود: مطالبه‌گری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن رعایت اصول و چارچوب‌های صحیح، همچون نمونه‌های موفق در سطح کشور به نتیجه برسد و مورد بی‌اعتنایی قرار نگیرد.

او با بیان اینکه مطالبه‌گری از ظرافت‌های خاصی برخوردار است، ابراز امیدواری کرد با حضور دبیر جدید و بهره‌گیری از تجربیات وی، شاهد پیشرفت بیشتر جریان مطالبه‌گری در سطح استان باشیم. امام‌جمعه شیراز همچنین حضور نیرو‌های جوان و کارآمد را زمینه‌ساز رشد این جریان دانست.

به میدان آوردن مردم، راهبرد کلان پیشرفت کشور است

حمید آذربو، مسئول برنامه ملی مطالبه‌گری و اطلاعات مردمی قرارگاه فرهنگی اجتماعی قرب بقیةالله (عج)، نیز در این مراسم با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی مردم در فرآیند پیشرفت کشور، تعریف نقش جدی برای مردم را از راهبرد‌های کلان این مسیر دانست و بر ایجاد حرکت عمومی تأکید کرد.

او مشارکت مردم را فراتر از بیان اعتراض‌ها خواند و تصریح کرد: مطالبه‌گری فرآیندی مستمر شامل شناسایی مسئله، گردآوری اطلاعات، مستندسازی، ارائه راهکار، مطالبه پاسخ از مسئولان و پیگیری نتایج است که می‌تواند به تقویت پاسخ‌گویی دستگاه‌ها منجر شود.

آذربو با اشاره به آغاز فعالیت حلقه میانی مطالبه‌گری فارس از سال ۱۴۰۳ با رویکرد قرارگاه دادرسان عدالت و پیشرفت، گفت: طی دو سال گذشته اقداماتی در حوزه شبکه‌سازی انجام شد و از امسال، فعالیت‌ها با تمرکز بر حل مسائل و افزایش مشارکت مردم در رفع مشکلات دنبال خواهد شد.

او یکی از چالش‌های اساسی را متوقف ماندن مطالبات در مرحله طرح مسئله به دلیل نبود پیگیری مستمر عنوان کرد.

مطالبه‌گری فقط انتقال اعتراض نیست؛ مشارکت در حل مسائل است

حمیدرضا شیروانی، دبیر جدید حلقه میانی مطالبه‌گری و اطلاعات مردمی استان فارس، نیز با تأکید بر تغییر رویکرد از طرح مطالبات به پیگیری و حل مسائل اظهار کرد: مطالبه‌گری فقط انتقال اعتراض نیست، بلکه ایجاد امکان مشارکت مؤثر مردم در حل مسائل است.

او ظرفیت‌سازی حداکثری، خدمت صادقانه و پیگیری مستمر را از محور‌های اصلی فعالیت این مجموعه برشمرد و افزود: تقدم منافع ملی و مطالبات عمومی بر منافع جناحی، توجه به مشکلات معیشتی مردم و فسادستیزی از دیگر راهبرد‌های کلان تیم جدید دادرسان فارس خواهد بود.

بر اساس حکم صادر‌شده از سوی حمید آذربو، حمیدرضا شیروانی با توجه به سوابق و تجربیات ارزنده خود به این سمت منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال، تلاش‌های مجاهدانه و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، در تسهیل و پیشبرد مطلوب مأموریت‌های حلقه میانی موفق باشید.

شیروانی پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاونت شناسایی و راهبری استان، دبیری حلقه میانی مطالبه‌گری کلان‌شهر شیراز، مسئولیت قرارگاه فضای مجازی شهید سلیمانی نهاد نماینده ولی‌فقیه در فارس و مدیریت مجموعه رسانه‌ای آوای مهر سحاب فارس را در کارنامه داشته است.

با آغاز این مسئولیت، انتظار می‌رود فعالیت حلقه میانی مطالبه‌گری و اطلاعات مردمی استان فارس با تمرکز بر سازمان‌دهی ظرفیت‌های اجتماعی و حرکت از مرحله شناسایی به سمت حل ملموس مسائل دنبال شود.