باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم

حکم اعدام سه عنصر آموزش‌دیده مرتبط با رژیم صهیونیستی و آمریکا که در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه در کرج دست به اقدامات مسلحانه زده بودند، پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا زنگنه، حمید کاظمی و حسن دیووند در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ و در پی فراخوان سرکرده گروهک سلطنت‌طلب، برای حضور در اقدامات آشوبگرانه برنامه‌ریزی کردند. ساخت مهمات دست‌ساز، تهیه کوکتل مولوتوف و حمل سلاح سرد از جمله اقدامات این افراد بود.

این افراد در جریان ناآرامی‌ها به مردم و حافظان امنیت حمله کردند و با چاقو ضرباتی به یکی از نیروها وارد کردند. همچنین در تخریب اموال عمومی و خصوصی مشارکت داشتند. پس از شناسایی و بازداشت، احکام اعدام آنان به اتهام اقدامات عملیاتی علیه امنیت ملی و همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا صادر و پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شد.

 

مطالب مرتبط
پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم
young journalists club

اشکان خطیبی روح خود را به شیطان فروخته است + فیلم

پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم
young journalists club

روایتی از بازداشت مزدورانی که ستون پنجم دشمن شدند + فیلم

پایان پرونده آشوبگران مسلح دی‌ماه + فیلم
young journalists club

اعدام، فرجام خیانت به وطن + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
چربی خوب و بد بدن را بشناسیم؛ HDL و LDL زیر ذره‌بین متخصص تغذیه + فیلم
۱۰۰۴

چربی خوب و بد بدن را بشناسیم؛ HDL و LDL زیر ذره‌بین متخصص تغذیه + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
 پروژه مشروعیت‌بخشی دوباره اینترنشنال به تجاوز و جنایات جنگی + فیلم
۹۶۵

 پروژه مشروعیت‌بخشی دوباره اینترنشنال به تجاوز و جنایات جنگی + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
زمین‌لرزه ۵.۷ ریشتری در ژاپن؛ ۲۲ نفر مصدوم شدند + فیلم
۷۹۹

زمین‌لرزه ۵.۷ ریشتری در ژاپن؛ ۲۲ نفر مصدوم شدند + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
چوبک؛ راز تهیه بستنی زمستانی سنتی قائن + فیلم
۶۳۸

چوبک؛ راز تهیه بستنی زمستانی سنتی قائن + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
خشم مردمی علیه سیاست‌های جنگ افروزانه آمریکا + فیلم
۶۳۰

خشم مردمی علیه سیاست‌های جنگ افروزانه آمریکا + فیلم

۱۷ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha