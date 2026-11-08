باشگاه خبرنگاران جوان - رضا زنگنه، حمید کاظمی و حسن دیووند در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ و در پی فراخوان سرکرده گروهک سلطنت‌طلب، برای حضور در اقدامات آشوبگرانه برنامه‌ریزی کردند. ساخت مهمات دست‌ساز، تهیه کوکتل مولوتوف و حمل سلاح سرد از جمله اقدامات این افراد بود.

این افراد در جریان ناآرامی‌ها به مردم و حافظان امنیت حمله کردند و با چاقو ضرباتی به یکی از نیروها وارد کردند. همچنین در تخریب اموال عمومی و خصوصی مشارکت داشتند. پس از شناسایی و بازداشت، احکام اعدام آنان به اتهام اقدامات عملیاتی علیه امنیت ملی و همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا صادر و پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شد.