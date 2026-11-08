فرمانده هنگ مرزی بانه از کشف و ضبط ۱۴۷ رأس دام قاچاق شامل ۱۲۳ رأس گوسفند و ۲۴ رأس گوساله به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال در مناطق مرزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مراد هنرور اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام، مرزبانان هنگ مرزی بانه با رصد مستمر نوار مرزی و انجام اقدامات اطلاعاتی، از قصد قاچاقچیان برای انتقال غیرقانونی احشام به خارج از کشور مطلع شدند.

وی افزود: مرزبانان با اجرای گشت‌های هدفمند و استقرار در نقاط صعب‌العبور مرزی، طی عملیاتی غافلگیرانه پیش از خروج دام‌ها از کشور، موفق به کشف و ضبط ۱۴۷ رأس دام قاچاق شدند.

فرمانده هنگ مرزی بانه با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان از محل حادثه گفت: متخلفان پس از رها کردن احشام از محل متواری شدند و شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده در دستور کار مرزبانان قرار دارد.

هنرور ارزش دام‌های کشف‌شده را برابر اعلام کارشناسان ۱۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: مرزبانان با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، با هرگونه قاچاق دام و خروج غیرقانونی احشام از مرزهای کشور برخورد قاطع می‌کنند.