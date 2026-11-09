باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد دولت در حمایت از نیروهای مسلح کشورمان گفت: امروز نیروهای مسلح ما دژ تسخیرناپذیر ملت بزرگ ایران هستند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اظهار کرد: اقدامات شجاعانه و مبتکرانه و در عین حال برخاسته از عمق اعتقادات نیروهای مسلح ما در دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه کاملاً روشن و نمایان است البته این موضوع مسبوق به سابقه است و فداکاری نیروهای مسلح در جنگ هشت‌ساله نیز به همین شکل قابل مشاهده بود.

عضو فراکسیون محور مقاومت مجلس بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، این وظیفه برعهده دولت است که از نیروهای مسلح، چه در حوزه پشتیبانی از تجهیزات و امکانات و چه در تأمین نیازهای میدانی، حمایت کند و منابع لازم را تأمین کند و این موضوع را به‌عنوان یک اولویت جدی در دستورکار خود قرار دهد. همچنین در موضوع تأمین نیازهای نیروهای مسلح از حیث وسایل، حقوق و مزایا و سایر موارد، باید اقدامات لازم صورت بگیرد چراکه تبصره ۳ ماده ۱۱۷ مشخصاً بر همین وجه تمایز میان نیروهای لشکری و کشوری تأکید دارد.

عزیزی تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح ما با تمام وجود و با جان خود، در حال مقابله با آمریکایی‌های شرور و لجوج و رژیم صهیونیستی هستند. در چنین شرایطی، حمایت همه‌جانبه دولت در مقام عمل ضروری است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: صرف اینکه دولت اعلام کند از نیروهای مسلح پشتیبانی و حمایت می‌کند و خود را حامی آن‌ها می‌داند، کافی نیست. ما یقین داریم که دولت چنین انگیزه‌ای دارد، اما گزارش‌هایی که به‌عنوان کمیسیون امنیت ملی از نیروهای مسلح دریافت می‌کنیم، برای ما اهمیت دارد نه صرفا گفتاردرمانی برخی از مسئولان لذا از این جهت باید این مسئله به‌طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.

این نماینده مجلس گفت: دولت باید تمام ابعاد پشتیبانی را مدنظر قرار دهد؛ چه در حوزه تأمین نیازهای اساسی و اولویت‌دار و چه در حوزه پشتیبانی‌های فردی.

عزیزی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا دولت حمایت کافی از نیروهای مسلح کشورمان را انجام نداده است؟، اظهار کرد: عملکرد دولت را در چارچوب برنامه هفتم بررسی می‌کنیم و ما مبنای مشخصی برای ارزیابی داریم چراکه تمامی این اقدامات در برنامه هفتم، قانون بودجه و قوانین عادی آمده است و به‌طور طبیعی، آنچه مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد، عملکرد دولت در این بخش‌هاست.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس بیان کرد: اینکه دولت وعده‌هایی داده باشد یا علاقه و انگیزه انجام کاری را داشته باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای ارزیابی قرار بگیرد بلکه عملکرد دولت در اجرای برنامه، قانون بودجه و قوانین سنواتی است که ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به نظر می‌رسد دولت در حوزه‌هایی که با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتباط دارد، هنوز به مرحله‌ای از اجرای برنامه هفتم که مورد انتظار ماست، نرسیده است. دولت همچنان با سطحی از انتظاراتی که ما و نیروهای مسلح داریم، فاصله دارد و امیدواریم دولت بتواند عقب‌ماندگی‌های خود در این بخش را جبران کند.